PSG : mis au repos, Ousmane Dembélé absent pour le choc à Lille
Le PSG a communiqué
au sujet d’Ousmane Dembélé ce mardi soir. Le
Ballon d’Or sera absent à
Lille et restera au repos jusqu’à lundi.
Sortis à la pause contre le
Stade Rennais, Ousmane Dembélé et
Khvicha Kvaratskhelia ont subi l’agacement de leur
coach. Luis Enrique veut
garder ses joueurs sous pression malgré les trophées remportés et
il ne tolère aucun relâchement. Message d’ailleurs reçu cinq
sur cinq par son groupe qui connait parfaitement ses méthodes de
travail. Et, dans la foulée de ce petit coup de pression, on
apprend la mise à l’écart temporaire d’Ousmane
Dembélé.
Ousmane Dembélé absent surprise à Lille
On imagine toutefois que cela n’a rien avoir avec les éléments évoqués plus haut. Ce mardi soir, le PSG a, en tout cas, annoncé que l’ancien rennais resterait au repos dans les prochains jours. Il reprendra l’entraînement ce lundi et manquera donc le choc à Lille ce vendredi soir (20h45, 2ème journée de Ligue 1).
« En accord avec
l’entraîneur et la direction sportive, Ousmane
Dembélé bénéficiera d’une période de repos ces
prochains jours. Il reprendra l’entraînement ce lundi avec
l’ensemble du groupe », a notamment indiqué le club de la
capitale via un communiqué officiel.