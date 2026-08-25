PSG : mis au repos, Ousmane Dembélé absent pour le choc à Lille

Le PSG a communiqué au sujet d’Ousmane Dembélé ce mardi soir. Le Ballon d’Or sera absent à Lille et restera au repos jusqu’à lundi.



Sortis à la pause contre le Stade Rennais, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ont subi l’agacement de leur coach. Luis Enrique veut garder ses joueurs sous pression malgré les trophées remportés et il ne tolère aucun relâchement. Message d’ailleurs reçu cinq sur cinq par son groupe qui connait parfaitement ses méthodes de travail. Et, dans la foulée de ce petit coup de pression, on apprend la mise à l’écart temporaire d’Ousmane Dembélé.



Ousmane Dembélé absent surprise à Lille

On imagine toutefois que cela n’a rien avoir avec les éléments évoqués plus haut. Ce mardi soir, le PSG a, en tout cas, annoncé que l’ancien rennais resterait au repos dans les prochains jours. Il reprendra l’entraînement ce lundi et manquera donc le choc à Lille ce vendredi soir (20h45, 2ème journée de Ligue 1).

« En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Ousmane Dembélé bénéficiera d’une période de repos ces prochains jours. Il reprendra l’entraînement ce lundi avec l’ensemble du groupe », a notamment indiqué le club de la capitale via un communiqué officiel.

