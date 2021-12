PSG / Monaco : Annoncez votre pronostic

Après deux matches nuls – contre Nice (0-0) et Lens (1-1) – Le PSG retrouve la Ligue 1 ce soir avec la réception de Monaco dans le choc de la 18e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront retrouver la victoire pour creuser encore un peu plus l’écart en tête du championnat après la défaite de son dauphin, Rennes cet après-midi contre Nice (1-2). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans Sergio Ramos, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe Julian Draxler et Neymar Jr.

Alors, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’AS Monaco ? Annoncez votre pronostic ici. Mardi après-midi, les Rouge & Bleu s’étaient imposés 4-1 contre le Club Bruges pour le compte de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un score annoncé ici par La Part Des Anges et Caract R. Bravo à eux !