PSG / Monaco – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir (21h05 sur DAZN), le PSG accueille l’AS Monaco à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. L’objectif des Rouge & Bleu sera de poursuivre leur série d’invincibilité.

PSG / Monaco acte III. Après deux succès face au club du Rocher, les Rouge & Bleu auront à coeur de s’imposer ce vendredi soir dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Avant son barrage aller de Ligue des champions, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasi au complet où seuls les Titis Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye manquent à l’appel.

À lire aussi : Les chiffres clés autour de la rencontre PSG / Monaco

Sur une belle série de 15 rencontres sans défaite, le club de la capitale aura aussi pour ambition de conserver son invincibilité en Ligue 1. Et à une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’AS Monaco ? Partagez votre pronostic dans l’espace commentaires. Mardi dernier, le PSG s’était imposé sur la pelouse du Mans (0-2) dans le cadre du huitième de finale de Coupe de France. Un bon résultat annoncé ici par Vanya, verrattitiparisien et Fox Mulder. Félicitations à eux !!!