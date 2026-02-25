PSG / Monaco – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte l’AS Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Et le club parisien devra valider son ticket pour les huitièmes de finale.

Victorieux de son barrage aller de la Ligue des champions à Louis-II (3-2), le PSG a pris une option pour une qualification aux huitièmes de finale de la compétition. Mais, l’équipe de Luis Enrique devra terminer le travail au Parc des Princes face à l’AS Monaco. Cependant, le technicien espagnol devra une nouvelle fois composer sans Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’AS Monaco ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le PSG s’était largement imposé face au FC Metz (3-0) en Ligue 1. Un bon résultat annoncé ici par laf, Notre Marqui le marocain, coridon, Romain #75010, Baby Bejita, M.W, sus scrofa, parisiendu30, Keuja#97250, Alexandre et Blabli. Félicitations à eux !!!