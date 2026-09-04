PSG groupe
Image : psg.fr

PSG / Monaco – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum4 septembre 2026

Ce vendredi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte l’AS Monaco dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Pour son retour au Parc des Princes, le club parisien voudra décrocher sa première victoire de la saison en championnat.

Le PSG va retrouver le Parc des Princes et son public. Ce vendredi soir (21h05 sur Ligue 1+), dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, le club parisien accueille l’AS Monaco. Après deux matchs nuls face au Stade Rennais (2-2) et au LOSC (2-2), l’équipe de Luis Enrique aura pour ambition de décrocher sa première victoire de la saison en championnat. Pour cela, le technicien espagnol pourra compter sur les retours de João Neves et Ousmane Dembélé. Malgré la suspension de Nuno Mendes, Lucas Digne n’a pas été retenu pour cette rencontre.

À une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’AS Monaco ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. La semaine passée, le PSG a arraché le match nul sur la pelouse du LOSC (2-2). Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum4 septembre 2026

Articles similaires

PSG prolongation

Officiel – Luis Enrique, Beraldo, Pacho, Ruiz, Neves et Mayulu prolongent au PSG !!!

4 septembre 2026
Marquinhos

Live CS (3e journée Ligue 1) : PSG / Monaco (1-2, 2e MT) – Monaco prend l’avantage

4 septembre 2026
Luis Enrique

PSG / Monaco – Les compositions officielles

4 septembre 2026
PSG Joie

L1 – La programmation des matches de la J9 à la J12 dévoilée

4 septembre 2026
Bouton retour en haut de la page