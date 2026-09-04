PSG / Monaco – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte l’AS Monaco dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Pour son retour au Parc des Princes, le club parisien voudra décrocher sa première victoire de la saison en championnat.

Le PSG va retrouver le Parc des Princes et son public. Ce vendredi soir (21h05 sur Ligue 1+), dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, le club parisien accueille l’AS Monaco. Après deux matchs nuls face au Stade Rennais (2-2) et au LOSC (2-2), l’équipe de Luis Enrique aura pour ambition de décrocher sa première victoire de la saison en championnat. Pour cela, le technicien espagnol pourra compter sur les retours de João Neves et Ousmane Dembélé. Malgré la suspension de Nuno Mendes, Lucas Digne n’a pas été retenu pour cette rencontre.

À une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’AS Monaco ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. La semaine passée, le PSG a arraché le match nul sur la pelouse du LOSC (2-2). Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.