PSG / Monaco : Benoît Bastien au sifflet

Après sa large victoire face au Club Bruges en Ligue des champions (4-1), le PSG aura cinq jours pour préparer sa prochaine rencontre face à l’AS Monaco (dimanche 12 décembre à 20h45) à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Leaders avec 11 points d’avance sur le Stade Rennais, les Rouge & Bleu voudront renouer avec la victoire en championnat après deux matches nuls consécutifs.

Ce mardi, la Ligue a dévoilé les arbitres de cette 18e journée de Ligue 1. Et ce choc entre les Parisiens et Monégasques sera arbitré par Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Olivier Thual sera le quatrième arbitre. Enfin, Jérémie Pignard et Stéphane Bré officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, Benoît Bastien a déjà dirigé une rencontre des Rouge & Bleu, lors du match nul face à l’OM (0-0) en Ligue 1. Il avait notamment donné un carton rouge à Achraf Hakimi. En 8 matches de Ligue 1 cette saison, l’arbitre de 38 ans a distribué 34 cartons jaunes et 2 cartons rouges.