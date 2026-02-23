PSG / Monaco – Dembélé et Ruiz poursuivent leurs soins

À J-2 du barrage retour de la Ligue des champions entre le PSG et l’AS Monaco, Luis Enrique pourrait une nouvelle fois composer sans deux de ses cadres.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille l’AS Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Avec sa victoire 3-2 à l’extérieur lors du match aller, le club parisien a pris une option pour la qualification en huitièmes de finale de la compétition. Mais les joueurs de Luis Enrique devront terminer le travail devant leur public.

Plus aucune douleur pour Désiré Doué

Et pour cette rencontre face à l’ASM, le technicien espagnol ne sait pas encore s’il pourra compter sur l’ensemble de ses joueurs cadres. En effet, comme le rapporte L’Equipe, Ousmane Dembélé, touché au mollet, et Fabian Ruiz, absent depuis un mois en raison d’une blessure à un genou, ont poursuivi leurs soins ce lundi au Campus PSG, alors que le reste de leurs coéquipiers ont bénéficié d’une journée de repos. « Les forfaits de l’attaquant et du milieu de terrain n’ont pas encore été actés pour le play-off retour de Ligue des champions contre Monaco. »

Un nouveau point sera fait ce mardi avec le point médical. Concernant Désiré Doué, touché aux adducteurs face au FC Metz, il ne ressent plus de douleurs et devrait même être présent aux côtés de Luis Enrique ce mardi pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match à 13 heures. En revanche, les forfaits de Senny Mayulu et Quentin Ndjantou semblent déjà actés.