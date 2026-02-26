PSG / Monaco – Kvaratskhelia : « Quand ils ont marqué, nous avons un peu perdu la confiance »

Dans la douleur, le PSG s’est imposé dans la double confrontation face à l’AS Monaco (5-4 en score cumulé) mais devra montrer un autre visage en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le PSG n’aura pas brillé dans ces barrages de Ligue des champions. Opposés à l’AS Monaco, les Rouge & Bleu auront souffert mais ont obtenu l’essentiel face aux Monégasques (3-2 / 2-2, 5-4 en score cumulé). Mais l’équipe de Luis Enrique devra afficher un autre visage en huitièmes de finale. Après le match nul face à l’ASM, Khvicha Kvaratskhelia, buteur ce mercredi, est revenu sur la performance de son équipe, en zone-mixte, dans des propos rapportés par Le Figaro.

À lire aussi : PSG / AS Monaco – Les notes des joueurs parisiens

La prestation parisienne

« Je pense que nous étions bien. Nous avions eu beaucoup d’occasions avant d’encaisser le premier but monégasque, mais c’est le football. Monaco est une très bonne équipe offensivement. Ils ont joué très bien en contre-attaque. Nous sommes bien revenus en deuxième période. On a encore pris un but à la fin et après, c’était un peu difficile. Mais dans la deuxième période, je pense que nous avons fait un bon travail.«

Ont-ils pensé à l’élimination ?

« Oui, bien sûr. Dans le football, tout est possible, et Monaco est une très bonne équipe. Quand ils ont marqué, nous avons un peu perdu la confiance, mais après, le coach nous a parlé dans le vestiaire, on était très motivés après cela et on a été bons en seconde période grâce à cela. »

Les problèmes défensifs

« Comme je l’ai dit, c’est le football. Monaco est une très bonne équipe. Ils peuvent gagner contre tout le monde en C1. On a pris le but mais nous avons fait notre travail, nous sommes revenus en seconde période. »

Chelsea ou Barcelone en huitièmes de finale ?

« Nous respectons les deux clubs, ce sont de très bonnes équipes. Prêts pour ce challenge ? Bien sûr, bien sûr. »