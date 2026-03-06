PSG / Monaco – Le groupe parisien avec le retour de Dembélé

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1), le PSG accueille l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe de 21 joueurs.

Pour la troisième fois en trois semaines, le PSG et l’AS Monaco vont s’affronter. Après leur double confrontation en barrage de la Ligue des champions, remporté par le PSG (5-4 en score cumulé), les deux formations se retrouvent ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1) en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu auront à coeur de s’imposer pour prendre provisoirement sept points d’avance en tête du classement et de préparer au mieux la réception de Chelsea mercredi prochain en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

À lire aussi : PSG / Monaco – Les compositions probables selon la presse

Dembélé et Mayulu de retour dans le groupe

Et pour cette rencontre face au club du Rocher, Luis Enrique doit composer sans Fabian Ruiz, João Neves et Quentin Ndjantou. En revanche, il peut compter sur les retours d’Ousmane Dembélé et Senny Mayulu, absents ces derniers matchs en raison d’un problème physique au mollet. Pour le reste du groupe, pas de surprise avec les présences de joueurs cadres comme Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery

: Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye