PSG / Monaco : le onze idéal de la rédaction CS

Demain (21h00), le Paris Saint-Germain donne rendez-vous à l’AS Monaco au Parc des Princes pour le compte de la treizième rencontre de Ligue 1 Uber Eats. Avant de connaître les titulaires de Luis Enrique qui débuteront, la rédaction de Canal Supporters dévoile son onze idéal !

À quelques heures du coup d’envoi de la treizième journée face à l’AS Monaco, le doute plane autour du onze cuisiné par Luis Enrique. Après une longue trêve internationale, le PSG revient avec un programme chargé jusqu’à la fin de l’année. Avant un rendez-vous décisif en Ligue des Champions face à Newcastle, les joueurs de la capitale retrouvent la Ligue 1 dans un choc de haut de classement. Luis Enrique devra alors composer son onze de titulaires avec ces deux rencontres en tête.

Une défense remaniée

Afin de montrer les crocs pour espérer la victoire face à l’AS Monaco, Luis Enrique devra installer le célèbre 4-3-3. En défense, l’entraîneur espagnol devra faire avec une absence de taille. En effet, blessé en sélection cette semaine, Marquinhos ne sera pas de la partie de demain. C’est donc sur un Nordi Mukiele, auteur d’un sérieux début de saison, que le coach pourra s’appuyer. Avec sept rencontres disputées cette saison, le Français pourrait composer la charnière central avec Milan Skriniar. Un duo inédit cette saison qui devra être fort pour gagner en confiance et se préparer avant la plus belle des compétitions. Sur le côté droit, on en change pas une poste qui gagne, Achraf Hakimi devrait être aligné. Sur le couloir gauche, Lucas Hernandez pourra enchaîner. Après un gros manqué face à l’AC Milan, le latéral a bénéficié de seulement 10 petites minutes face à Reims lors de la dernière journée de championnat. le Français aura à cœur de refaire un plein de confiance. Enfin, Gianluigi Donnarumma est indéboulonnable dans les cages parisiennes.

Le milieu le plus équilibré

Au milieu de terrain, même problème d’absence. Touché à la cheville lors de sa première sélection avec l’Équipe de France, le jeune Warren Zaïre-Emery est sorti blessé à la 20e minute de jeu. Absent jusqu’en janvier 2024 minimum, Luis Enrique devra faire sans son indispensable. Heureusement, le coach parisien a le choix au niveau du casting. Pour préparer au mieux les deux rencontres importantes, Fabian Ruiz devrait remplacer le diamant brut. Titulaire face à Reims, l’international espagnol représente l’option la plus probable pour assurer l’équilibre dans le milieu du terrain. À ses côtés, Manuel Ugarte est prétendant principal au poste. Liant la défense et l’attaque, l’Uruguayen, remplaçant lors de la dernière journée, aura l’occasion de se rattraper de son heure de jeu manquée face à l’AC Milan. Pour compléter le milieu, Kang-In Lee pourrait prendre l’offensif en position de numéro 10. Maintenant que le Sud-Coréen s’est installé comme élément clé dans l’effectif, notamment grâce à ses facilités techniques, il n’est pas question de se priver du talent arrivé l’été dernier.

Attaque

Au niveau de l’attaque, aucune surprise. Avec une attaque qui a perdu confiance lors du déplacement à Milan, et une trêve internationale pleine de buts, le trio d’attaque français devrait faire l’affaire. Randal Kolo Muani, buteur contre la Grèce mardi dernier, le numéro 23 du PSG aura l’occasion de se montrer sous le maillot parisien. Le joueur de 24 ans sera naturellement accompagné de ses deux coéquipiers indéboulonnables Kylian Mbappé à sa gauche, et Ousmane Dembélé à sa droite. Un onze qui repose sur des joueurs qui se connaissent, mais surtout adapté au jeu l’adversaire, l’AS Monaco. Face au jeu rapide et dynamique de la jeune équipe du rocher, les hommes de Luis Enrique devront répondre dans les intentions et l’intensité à la récupération.

Le XI de la rédaction

Donnarumma – Hakimi, Mukiele, Skriniar, Hernandez – Ruiz, Kang-In Lee, Ugarte – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé