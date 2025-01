PSG / Monaco : les compositions officielles

Ce dimanche (17h30 sur DAZN), le PSG affronte l’AS Monaco dans le cadre du Trophée des Champions. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Afin de commencer l’année sur d’excellentes bases, le PSG aura à coeur de ramener le premier trophée de la saison à Paris. Opposé à l’AS Monaco au stade 974 de Doha à l’occasion de la 30e édition du Trophée des Champions, le club parisien voudra confirmer sa bonne dynamique aperçue avant la trêve hivernale. Et pour cette affiche, Luis Enrique a réservé une surprise en attaque.

À lire aussi : PSG / AS Monaco – Annoncez votre pronostic

Barcola sur le banc

Touché au visage le 18 décembre dernier lors de la victoire parisienne sur la pelouse de l’AS Monaco en championnat (2-4), Gianluigi Donnarumma retrouve sa place dans les buts parisiens. En défense, les titulaires habituels sont alignés : Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Alors qu’un doute subsistait entre Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz, c’est finalement le Français qui accompagnera Vitinha et João Neves dans l’entrejeu. Enfin, pour l’attaque, le coach parisien a décidé d’aligner un trio offensif Ousmane Dembélé, Lee Kang-In et Désiré Doué, reléguant ainsi Bradley Barcola comme remplaçant. Le Sud-Coréen devrait évoluer en position de faux-numéro 9. À noter qu’Arnau Tenas, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Axel Tape, Randal Kolo Muani et Ibrahim Mbaye ne sont pas sur la feuille de match.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Monaco

30e édition du Trophée des Champions – Stade : stade 974 (Doha) – Horaire : 17h30 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Willy Delajod

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Lee, Doué Remplaçants : Safonov, L.Hernandez, Beraldo, Zague, F.Ruiz, Mayulu, Asensio, Barcola, G.Ramos

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Lee, Doué Le XI de Monaco : Köhn – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique – Zakaria (c), Golovin – Akliouche, Ben Seghir, Minamino – Ilenikhena Remplaçants : Liénard, Kiwa, Ouattara, Teze, Bouabre, L.Camara, Magassa, Matazo, Embolo

: Köhn – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique – Zakaria (c), Golovin – Akliouche, Ben Seghir, Minamino – Ilenikhena