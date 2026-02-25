PSG / Monaco – Les compositions officielles

Ce mercredi (21h sur Canal Plus), le PSG accueille l’AS Monaco en barrage retour de Ligue des champions. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Victorieux au match aller (3-2), le PSG a pris une option pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais les Rouge & Bleu devront bien terminer le travail face à l’AS Monaco lors de ce barrage retour au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Ousmane Dembélé. Le coach parisien a dévoilé son onze de départ.

Un trio offensif Barcola – Doué – Kvaratskhelia

Dans les buts, Matvey Safonov est une nouvelle fois titulaire. En défense, le quatuor Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes est aligné. Dans l’entrejeu, Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery sont associés. Enfin, l’attaque est composée de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Désiré Doué.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Monaco

Barrage retour de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : István Kovács – Arbitres assistants : Mihai Marica et Ferencz Tunyogi – Quatrième arbitre : Szabolcs Kovacs – VAR : Pol van Boekel et Marco Di Bello

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Doué, Barcola Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Dro Fernandez, Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Doué, Barcola Le XI de Monaco : Köhn – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Vanderson, Camara, Bamba, Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly Remplaçants : Stawiecki, Lienard, Teze, Mawissa, Biereth, Idumbo, Adringra, Fati, Touré, Nibombe

: Köhn – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Vanderson, Camara, Bamba, Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly