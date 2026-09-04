PSG / Monaco – Les compositions officielles

Ce vendredi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte l’AS Monaco dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Luis Enrique et Filipe Luis ont dévoilé les compositions d’équipe.

Après ses matchs nuls face au Stade Rennais (2-2) et au LOSC (2-2), le PSG fera face à un autre gros calibre du championnat. Dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, le club de la capitale accueille l’AS Monaco ce vendredi soir (21h05 sur Ligue 1+). Luis Enrique a dévoilé son onze de départ pour cette rencontre.

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Zaïre-Emery en latéral gauche, Dembélé sur le banc

Dans les buts, Matvey Safonov est titulaire. En défense, Warren Zaïre-Emery sera une nouvelle fois aligné au poste de latéral gauche et composera la ligne défensive avec Achraf Hakimi, Marquinhos et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves sont associés. Enfin, le trio d’attaque est composé de Maghnes Akliouche, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Monaco

3e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Romain Lissorgue – VAR : Alexandre Castro et Wilfried Bien

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Zaïre-Emery – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Akliouche, Doué, Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Mayulu, Dro, F.Torres, Dembélé, Godts

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Zaïre-Emery – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Akliouche, Doué, Kvaratskhelia Le XI de l’AS Monaco : Hradecky – Vanderson, Sané, Dier, Nazinho – Zakaria (c), Camara – Coulibaly, Golovin, Idumbo – Brunner Remplaçants : Köhn, Teze, Mawissa, Touré, Detourbet, Soubeir, Benzahra, Abline, Biereth

: Hradecky – Vanderson, Sané, Dier, Nazinho – Zakaria (c), Camara – Coulibaly, Golovin, Idumbo – Brunner

🚨 Le XI du PSG face à l'ASM avec un trio d'attaque Doué – Kvara – Akliouche !



Warren de nouveau aligné latéral gauche !



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