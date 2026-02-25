PSG / Monaco – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Pour ce match, Luis Enrique devrait aligner un onze classique.

Après avoir renversé le barrage aller de la Ligue des champions sur la pelouse de l’AS Monaco la semaine dernière (2-3), le PSG tentera de valider sa qualification en huitièmes de finale avec la manche retour sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Ousmane Dembélé, touché au mollet et qui avait dû quitter ses partenaires avant la demi-heure de jeu sur la pelouse du stade Louis-II. Il devra également se passer de Senny Mayulu, Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou.

Du classique dans toutes les lignes

Avec ces absences, les choix du coach du PSG pour son onze de départ semblent tout trouver. L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur l’équipe que devait aligner Luis Enrique. Dans les buts, Matvey Safonov paraît avoir pris un ascendant et devrait de nouveau être titulaire ce soir. En défense, pas de surprise non plus avec le quatuor Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes. Au milieu, cela devrait être du classique avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Enfin, homme du match à l’aller, Désiré Doué devrait être titularisé au poste de faux numéro 9. L’international français serait accompagné de Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola.

