PSG / Monaco – Les compositions probables selon la presse

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1), le PSG accueille l’AS Monaco en Ligue 1. Et Luis Enrique pourrait aligner sa meilleure équipe.

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG accueille l’AS Monaco au Parc des Princes (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1). Leader du championnat, le club de la capitale peut prendre provisoirement sept points d’avance en cas de succès et mettre ainsi la pression sur le RC Lens. Mais les Rouge & Bleu auront aussi à l’esprit leur huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea mercredi prochain. Ainsi, Luis Enrique pourrait aligner sa meilleure équipe, en prenant compte des absences de Fabian Ruiz et João Neves, et du retour de blessure d’Ousmane Dembélé.

Barcola en faux numéro 9

Dans les buts, Matvey Safonov devrait enchaîner une nouvelle titularisation. En défense, pas de surprise attendue avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, Lee Kang-In pourrait profiter des absences pour accompagner Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Enfin pour l’attaque, le trio Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia est pressenti, estiment L’Equipe et Le Parisien.

Le XI probable du PSG (L’Equipe et Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, Zaïre-Emery, Doué, Barcola, Kvaratskhelia

Le XI probable de Monaco : Köhn – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Vanderson, L.Camara, Bamba, Caio Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly

Les compositions probables de PSG / Monaco (L’Equipe)

Les compositions probables de PSG / Monaco (Le Parisien)