PSG / Monaco : les compositions probables selon la presse

Ce vendredi soir (21h05 sur DAZN), le PSG et l’AS Monaco s’affrontent dans le choc de la 21e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique pourrait laisser au repos certains cadres.

PSG / AS Monaco acte III. Déjà vainqueur de l’ASM à deux reprises ces dernières semaines (2-4 en Ligue 1 le 18 décembre et 1-0 au Trophée des Champions le 5 janvier), le club de la capitale aura à coeur d’enchaîner un troisième succès face à la formation d’Adi Hütter. Mais dans cette enchaînement de rencontres et avant le barrage aller de Ligue des champions face au Stade Brestois (11 février), Luis Enrique pourrait faire tourner son effectif et laisser au repos certains cadres. Seules certitudes, les absences de Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye.

Doué ou Kvaratskhelia en attaque ?

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place de titulaire, après avoir été laissé au repos en Coupe de France. En défense, L’Equipe voit Lucas Hernandez, touché au talon face au Mans, et Achraf Hakimi, victime de maux de ventre, être préservés. Et l’absence de WZE, João Neves pourrait dépanner en position d’arrière-droit, tandis que Nuno Mendes évoluerait à gauche. Les deux Brésiliens, Lucas Beraldo et Marquinhos formeraient la charnière centrale, permettant à Willian Pacho de souffler. Dans l’entrejeu, Vitinha pourrait retrouver sa place de titulaire aux côtés de Lee Kang-In et Fabian Ruiz. Enfin, en attaque, Khvicha Kvaratskhelia devrait enchaîner avec Ousmane Dembélé en faux numéro 9 et Bradley Barcola en ailier droit.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent dans chaque secteur de jeu. En défense, les titulaires habituels, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes sont attendus. La présence du Marocain permettrait à João Neves d’occuper l’entrejeu. En attaque, Désiré Doué serait préféré à Khvicha Kvaratshelia pour accompagner les deux meilleurs buteurs parisiens, d’après le quotidien francilien.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – J.Neves, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, Lee – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

(L’Equipe) : Donnarumma – J.Neves, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, Lee – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, J.Neves – Barcola, Dembélé, Doué

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, J.Neves – Barcola, Dembélé, Doué Le XI probable de Monaco : Majecki – Vanderson, Kehrer, Mawissa, Caio Henrique – Akliouche, Magassa, Zakaria (c), Minamino – Biereth, Embolo (Ben Seghir)

Les compositions probables de PSG / Monaco (L’Equipe)

Les compositions probables de PSG / Monaco (Le Parisien)