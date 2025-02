PSG / Monaco : les notes des Parisiens dans la presse

Ce vendredi soir, le PSG a donné une véritable correction à l’AS Monaco pour asseoir un peu plus son hégémonie en Ligue 1. Et plusieurs Parisiens ont été à la hauteur de l’évènement.

Cette troisième confrontation entre le PSG et l’AS Monaco a une nouvelle fois tourné en faveur des Rouge & Bleu. Dans une rencontre plaisante et rythmée, le club de la capitale a écrasé la formation du Rocher grâce à une seconde période de haut vol (4-1). Avec une équipe presque type, seul Achraf Hakimi est resté sur le banc, les Parisiens ont surfé sur leur excellente forme du moment à l’image d’Ousmane Dembélé.

Dembélé serial buteur, J.Neves impressionne, Doué à l’aise dans l’entrejeu

Après deux triplés consécutifs, le numéro 10 du PSG a encore frappé fort face à l’ASM avec un doublé. L’international reçoit la meilleure note (8/10) du match dans L’Equipe. « Le doigt levé, le regard tueur après son but, le meilleur buteur de Ligue 1 a encore frappé. Pas trois fois comme lors de ses deux dernières sorties, mais d’un doublé tout de même. C’est à droite cette fois-ci, replacé après la pause par son entraîneur, que le Français a été décisif sur deux services cinq étoiles de Doué (57e), puis de Nuno Mendes (90e). » Autre excellente performance, celle de Désiré Doué. Aligné dans l’entrejeu, l’international Espoirs français a montré toute sa palette technique dans cette rencontre. « Plus les matches passent, plus le Français est à l’aise. Au milieu de terrain, probablement son meilleur poste, l’ancien Rennais a toujours tenté de créer du déséquilibre par le dribble ou la passe. L’international espoirs a obtenu le coup franc sur le premier but (6e) puis offert une superbe passe décisive à Dembélé (57e) », salue le quotidien sportif qui lui attribue la note de 7/10.

Et un autre joueur a ébloui son monde ce vendredi soir : João Neves. De retour dans le groupe après un léger pépin physique au pied, le Portugais de 20 ans a magnifiquement dépanné au poste de latéral droit grâce à sa fougue et son abnégation habituelles. Il reçoit la note de 7.5/10 dans Le Parisien, soit la meilleure note des Rouge & Bleu. « Qu’il joue au milieu de terrain ou en défense, le Portugais ne compte jamais ses efforts et régale. Travailleur, le numéro 87 a couvert énormément de zones grâce à sa science du placement. Il n’a pas hésité à se projeter et a manqué de peu de délivrer une passe décisive après une action qui mettait en valeur ce goût de l’effort, mais le ballon était sorti. C’est lui qui est à la récupération sur le but de Kvara. » Buteur pour la première fois avec sa nouvelle équipe, Khvicha Kvaratskhelia monte peu à peu en puissance et récolte la note de 6/10 dans les deux journaux : « C’est pour ce genre de but que le PSG a décidé de recruter le Géorgien cet hiver. Son action, tout en finesse et en technique, achevée du pied gauche est un bijou réservé à la caste des grands. Sa première période avait mis en lumière son déchet et son manque de vitesse, mais quand il joue dans le bon tempo, ce qu’il a fait quand il est passé dans l’axe, il est une vraie plus-value. Il manque de peu le doublé (56e) », analyse LP.