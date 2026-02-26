PSG / Monaco – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir face à l’AS Monaco, le PSG s’est qualifié dans la douleur pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et les Parisiens n’ont pas été à la hauteur du rendez-vous.

Le PSG se qualifie par la petite porte pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après une victoire renversante sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3) au barrage aller, l’équipe de Luis Enrique a affiché de grosse difficulté au Parc des Princes avec un match nul face à l’ASM (2-2), une nouvelle fois réduite à dix. Et plusieurs Parisiens ont souffert face au pressing adverse.

Pacho fébrile, un Vitinha sans idées, J.Neves surnage

Comme souvent ces dernières semaines, la défense du PSG a montré de nombreuses lacunes. Ce mercredi soir, Willian Pacho n’a pas affiché sa sérénité habituelle. L’Equatorien récolte la note de 3/10 dans L’Equipe. « Ajorque, Balogun : face à des attaquants athlétiques, l’Équatorien peut souffrir. Pas exempt de reproches sur la première grosse situation de Monaco (frappe de Coulibaly, 10e), il est lui aussi, sans être coupable, fautif sur le but où il suit Balogun (45e)… Il coupe quelques transitions mais est en revanche très douteux sur le 2e but monégasque… Globalement, il est moins dominant ces dernières semaines… » Titulaire indiscutable sous Luis Enrique, Vitinha connaît une période de moins bien. « En première période, il a encore eu un rayonnement et une influence minimes, ce qui est problématique vu son rôle. Il n’a pas trouvé la parade pour exister face à l’agressivité adverse et quand il avait le ballon, il a été trop quelconque et sans idées. Plus à l’aise en seconde période », souligne L’Equipe, qui lui attribue la note de 4/10.

Au rayon des satisfactions, João Neves est le seul Parisien à avoir surnagé dans cette rencontre avec la note de 6/10 dans les deux quotidiens. « Dans un premier acte décevant, il a au moins tenté des choses et donne deux balles de buts à Doué (31e) et Barcola (41e) en jouant juste vers l’avant. Encore dans le coup au retour des vestiaires, il n’est pas payé sur sa tête plongeante bien repoussée par Köhn (50e). Il arme une autre frappe déviée en dehors de la surface (65e). Un match globalement solide », constate Le Parisien. En revanche, en attaque, Bradley Barcola continue d’étendre sa série de matchs sans marquer en Ligue des champions. « Sa première mi-temps, certes inégale, ne l’a pas empêché de se mettre en évidence. Après un bon service pour Mendes (34e), il trouve la barre transversale d’une frappe en force qui aurait mérité meilleur sort (41e). Son passage dans l’axe après la pause l’a obligé à jouer contre nature, en partant d’une position plus arrêtée, sans vitesse ni accélération. Il finit par céder sa place à Lee (69e) », analyse LP, qui lui octroie la note de 4.5/10.