PSG / Monaco – Les notes des Parisiens dans la presse

Battu à domicile par l’AS Monaco (1-3) en Ligue 1, le PSG inquiète à l’approche de la Ligue des champions. Les Parisiens sont passés à côté de leur match.

À quatre jours de son huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea (11 mars), le PSG ne s’est pas rassuré ce vendredi. En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, l’équipe de Luis Enrique s’est inclinée face à l’AS Monaco (1-3) et a livré une prestation indigeste. Comme lors des dernières semaines, la fébrilité défensive parisienne s’est faite ressentir sur chaque offensive adverse.

À lire aussi : PSG / AS Monaco – Les notes des joueurs parisiens

Zaïre-Emery en souffrance, Doué inexistant, Barcola surnage

Et un joueur a notamment souffert face au pressing monégasque : Warren Zaïre-Emery. Pour sa 35e titularisation d’affilée, le Titi a plombé son équipe en commettant une grosse erreur sur l’ouverture du score de l’ASM. Le Français récolte la note de 2/10 dans L’Equipe. « Il y a longtemps que le milieu de terrain n’avait pas réalisé une prestation aussi faible. Son énorme erreur dans la surface, qui a amené le premier but monégasque (27e), l’a plongé dans les abîmes d’une rencontre qu’il a totalement subie. Il a été moins fautif mais également impliqué sur le deuxième but adverse. » Autre titulaire usé physiquement : Vitinha. Le métronome de l’équipe a également subi l’intensité adverse et reçoit la note de 3/10 dans le quotidien sportif. « Il y a chez le Portugais une activité importante, une finesse technique précieuse, mais aussi des touches de balle souvent inutiles face à un pressing adverse efficace. Sans le ballon aussi, sa prestation a été insuffisante, avec un pressing délicat, dans une période globalement compliquée pour le milieu de terrain. »

Autre mauvaise performance, celle de Désiré Doué. Le Golden Boy 2025 n’a pas pesé offensivement. « Ce n’était pas son jour. Pollué par un déchet trop important et des mauvais choix à l’approche de la surface, l’ancien Rennais n’a pas réussi à faire mal à la défense monégasque. Il est remplacé par Mayulu (60e) qui revenait de blessure », analyse Le Parisien, qui lui octroie la note de 3/10. Deux joueurs ont surnagé dans cette rencontre, Nuno Mendes et Bradley Barcola. Le numéro 29 parisien a notamment été le seul offensif titulaire dangereux, avec un but en prime. « Reconduit dans l’axe après sa bonne prestation au Havre, le numéro 29 a eu du mal à exister face au solide Zakaria. Sur deux remises, l’une pour Hakimi (6e) et l’autre pour Dro (22e), il a quand même réussi à se sortir de la densité. Ses meilleures actions sont venues de la gauche, lorsqu’il a pu exploiter la profondeur ou bien rentrer sur son pied droit. Il permet à Paris de réduire la marque sur un tir dévié par Teze (1-2, 71e) », souligne le quotidien francilien, qui lui attribue la note de 5/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 5 – Hakimi 3, Zabarnyi 4, Pacho 3, Nuno Mendes 5 – Zaïre-Emery 2, Vitinha 3, Dro Fernandez 4 – Doué 3, Barcola 5, Kvaratskhelia 4 / Luis Enrique 3

(L’Equipe) : Safonov 5 – Hakimi 3, Zabarnyi 4, Pacho 3, Nuno Mendes 5 – Zaïre-Emery 2, Vitinha 3, Dro Fernandez 4 – Doué 3, Barcola 5, Kvaratskhelia 4 / Luis Enrique 3 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 4.5 – Hakimi 4.5, Zabarnyi 4, Pacho 4, Nuno Mendes 5 – Zaïre-Emery 3, Vitinha 4, Dro Fernandez 4 – Doué 3, Barcola 5, Kvaratskhelia 3.5