PSG / Monaco – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce vendredi soir, le PSG a été renversé par l’AS Monaco (1-2) et a enchaîné un troisième match sans victoire en Ligue 1. Une nouvelle fois, la défense parisienne a affiché sa fébrilité.

Près de quatre mois après son dernier match au Parc des Princes, le PSG retrouvait son public ce vendredi soir. À l’occasion de la 3e journée de Ligue 1, l’équipe de Luis Enrique accueillait l’AS Monaco. Face au leader du championnat, les Rouge & Bleu ont montré un visage conquérant pendant une heure avant de s’effondrer et d’afficher leurs lacunes des dernières semaines.

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Safonov et Pacho dans le dur, du mieux pour Kvaratskhelia

Comme lors des deux journées précédentes face au Stade Rennais (2-2) et au LOSC (2-2), le double champion d’Europe a encaissé deux buts. Titulaire, Matvey Safonov n’a pas su se montrer décisif sur les deux tirs cadrés de l’ASM et reçoit la note de 3/10 dans L’Équipe : « Deux tirs cadrés subis, deux buts encaissés. Autant le Russe ne peut pas grand-chose sur le premier, autant sur le deuxième… Sa fragilité au premier poteau – actée depuis son arrivée – se confirme. Par ailleurs, il a été attentif dans la profondeur (6e) et s’est permis une intervention osée mais réussie sur une passe pas assez appuyée de Neves (13e). Son début de saison inégal peut-il relancer un débat ? » Autre déception, la prestation de Willian Pacho. Solide en première période, l’Équatorien a trop subi lors du temps fort monégasque et récolte la note de 4/10 dans Le Parisien : « Célébré par les supporters lors de l’annonce de sa prolongation jusqu’en 2031, l’Équatorien a réalisé une bonne première heure de jeu, se montrant solide dans son duel avec Brunner. Il bloque bien le passage devant Coulibaly (13e) puis Golovine (19e) avant de chuter sans raison apparente devant Teze qui offre la balle de 1-1 à Nazinho (58e). »

En revanche, Khvicha Kvaratskhelia a montré un visage plus conquérant ce vendredi. Dans le dur en ce début de saison, le Géorgien a été l’atout offensif numéro un des Rouge & Bleu, avec une passe décisive à la clé. « Du feu dans les jambes et une activité permanente. Bien frappé depuis son côté gauche, son centre permet à Marquinhos d’ouvrir le score (31e). Tout proche de scorer à son tour sur une frappe lointaine, il est bloqué par la manchette réflexe du gardien monégasque (35e). Une autre frappe enroulée à l’angle de la surface, captée par Hradecky (64e) », résume le journal francilien, qui lui octroie la note de 6/10. Également titulaire en attaque, Maghnes Akliouche reçoit la même note dans le quotidien sportif (6/10) : « L’ancien Monégasque avait beaucoup d’envie et n’a jamais rechigné à faire des efforts. Cela s’est traduit par une activité importante, avec un manque de justesse dans le tout dernier geste pour être décisif. C’est dans ce domaine que semble se situer sa marge de progression à Paris. »

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 3 – Hakimi 5, Marquinhos 5, Pacho 4, Zaïre-Emery 5 – J.Neves 4, Vitinha 4, F.Ruiz 5 – Doué 5, Akliouche 6, Kvaratskhelia 6 / Luis Enrique 3

(L’Équipe) : Safonov 3 – Hakimi 5, Marquinhos 5, Pacho 4, Zaïre-Emery 5 – J.Neves 4, Vitinha 4, F.Ruiz 5 – Doué 5, Akliouche 6, Kvaratskhelia 6 / Luis Enrique 3 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 3.5 – Hakimi 4, Marquinhos 5, Pacho 4, Zaïre-Emery 6 – J.Neves 5.5, Vitinha 5, F.Ruiz 6 – Doué 5.5, Akliouche 5, Kvaratskhelia 6

🔴🔵 Qui d’autre que lui pour lancer la saison au Parc des Princes ?



𝗠𝗔𝗥𝗤𝗨𝗜𝗡𝗛𝗢𝗦 et 1-0 pour le @PSG_inside !#PSGASM pic.twitter.com/RzcrgWtT9t — L1+ (@ligue1plus) September 4, 2026