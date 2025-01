PSG / Monaco : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche, le PSG a glané son premier trophée de la saison après sa victoire au finish sur l’AS Monaco (1-0) au Trophée des Champions. De quoi bien lancer 2025.

Le PSG entame parfaitement son année 2025. Opposé à l’AS Monaco ce dimanche au Qatar dans le cadre du Trophée des Champions, le club parisien a logiquement remporté son premier titre de la saison grâce à un but sur le gong d’Ousmane Dembélé (1-0). Une victoire méritée tant les Rouge & Bleu ont été dominateurs au stade 974 de Doha.

À lire aussi : TDC – Les notes des joueurs du PSG

Dembélé et Donnarumma au top, un milieu en manque de créativité

Élu homme du match, Ousmane Dembélé avait d’abord pêché dans la finition avant sa réalisation tardive. Mais l’international français confirme sa bonne forme du moment et reçoit la note de 7/10 dans L’Equipe : « Aligné en faux 9, il s’est créé les premières situations (2e, 3e) avant d’être marqué de près par la charnière Kehrer-Salisu. Il leur a échappé quelques fois mais a manqué de mordant (22e, 23e, 52e) avant de davantage chercher à jouer les passeurs (54e, 74e). Mais c’est lui qui arrache la victoire sur la fin face au but vide (90e + 2). » Meilleur Parisien de la première partie de saison, Achraf Hakimi continue sur sa lancée et obtient également la note de 7/10 dans le quotidien sportif : « Acclamé à chaque ballon, il commence 2025 avec le même jus et la même générosité qu’en 2024. Il lance bien Dembélé (21e) et voit deux tentatives de près contrées par Caio Henrique (57e) et Köhn (74e). Le danger n°1 à Paris, aujourd’hui, c’est lui. »

Autre belle performance à souligner, celle de Gianluigi Donnarumma, qui effectuait son retour à la compétition. Le portier italien a été déterminant dans les cages parisiennes et récolte aussi la note de 7/10 dans Le Parisien. « L’Italien était de retour dans le but après sa blessure au visage subie contre ces mêmes Monégasques le 18 décembre et il a accompli un match vraiment sérieux. Le portier a sorti les arrêts qu’il fallait en se détendant bien devant Akliouche (39e) ou en captant la frappe de Minamino (43e). Encore impeccable devant Ben Seghir (53e) et Teze (89e), avant d’être sauvé par son poteau (55e.) Balle au pied, on l’a vu, une fois n’est pas coutume, à l’aise dans les relances. » En revanche, le milieu de terrain a manqué de créativité dans cette rencontre à l’image de Warren Zaïre-Emery, noté 4.5/10 dans le quotidien francilien : « Une prestation sans grand relief pour le jeune milieu de terrain parisien. Il a lui aussi régulièrement changé de position dans l’entrejeu ou tenté quelques percées, mais celles-ci n’ont pas abouti. On ne peut pas lui reprocher son investissement, mais l’ensemble reste un peu maigre. »