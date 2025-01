Ce dimanche (17h30 sur DAZN), le PSG dispute le Trophée des champions face à l’AS Monaco. Et Luis Enrique pourra compter sur toutes ses forces vives.

Le PSG aura à coeur de débuter son année 2025 avec un trophée. Opposé à l’AS Monaco dans le cadre du Trophée des champions ce dimanche (17h30 sur DAZN), le club de la capitale va débuter un gros marathon de matches. Et pour entamer au mieux leur nouvelle année, les Rouge & Bleu devront ramener le premier trophée de la saison à Paris. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur l’ensemble de son effectif. En effet, aucun pépin physique n’est à déplorer à J-1 de cette rencontre.

Ruiz et Doué titulaires ?

Ainsi, le technicien espagnol pourrait aligner un onze de départ proche de l’équipe-type pour affronter l’ASM au stade 974 de Doha. Touché au visage face au club du Rocher le 18 décembre dernier, Gianluigi Donnarumma pourrait retrouver sa place de titulaire, d’après L’Equipe. En défense, pas de surprise en vue avec les titulaires habituels : Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz pourrait être préféré à Warren Zaïre-Emery afin d’accompagner les deux Portugais, Vitinha et João Neves. Enfin, pour l’attaque, Désiré Doué pourrait évoluer dans un rôle de faux numéro 9, toujours selon le quotidien sportif. Cela permettrait à Bradley Barcola et Ousmane Dembélé d’occuper les ailes de l’attaque.

En face, l’AS Monaco devrait profiter du retour de son capitaine Denis Zakaria dans l’entrejeu. Pour rappel, Wilfrid Singo est suspendu pour cette rencontre, en raison d’une accumulation de cartons jaunes.