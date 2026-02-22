PSG / Monaco – Pocognoli : « La mission est difficile, mais pas impossible »

Victorieux du RC Lens (3-2) dans un match renversant, l’AS Monaco a retrouvé de la confiance avant de défier le PSG en barrage retour de Ligue des champions.

Après avoir subi une remontée face au PSG en barrage aller de Ligue des champions (2-3), l’AS Monaco a réservé le même sort au RC Lens ce samedi. Mené 2-0, le club du Rocher a renversé les Sang & Or en l’espace de dix minutes (3-2). Un résultat qui a permis au PSG de reprendre son fauteuil de leader suite à son succès tranquille face au FC Metz (3-0). Les deux équipes ont donc préparé au mieux leur barrage retour de C1 mercredi prochain.

Après la rencontre, en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de l’ASM, Sébastien Pocognoli, est revenu sur ce succès important de son équipe au Stade Bollaert : « C’est une performance remarquable ! Revenir avec deux buts de retard ici, dans ce contexte, c’est magnifique. Si l’on prend en compte le fait que nous avons joué en semaine, avec un groupe réduit et des ajustements en cours de match, sortir une telle prestation est fantastique. Je suis très fier des joueurs, de ceux qui ont débuté comme de ceux qui sont entrés. L’état d’esprit, la communion avec nos supporters… Tout était réuni pour vivre une grande soirée. Cela peut nous apporter beaucoup pour la suite », a déclaré le technicien belge avant d’être questionné sur la possibilité de renverser le PSG en Ligue des champions. « Venir s’imposer ici, dans ce stade (Bollaert), face à une équipe de grande qualité, nous apporte forcément des ondes positives. Mercredi, ce sera un autre contexte, en Ligue des Champions. Nous irons chez les champions d’Europe en titre avec un but de retard donc la mission est difficile, mais pas impossible ! Nous devrons être solidaires, ne faire qu’un avec nos supporters et y croire. Ce que nous avons fait ce soir prouve que dans le football, beaucoup de choses sont possibles. »