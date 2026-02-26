PSG / Monaco – Une fragilité défensive inquiétante

Si le PSG s’est qualifié laborieusement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, sa ligne défensive a montré des signes de fébrilité lors de la double confrontation face à l’AS Monaco.

Dans la douleur, le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après une victoire renversante au match aller (2-3), le club parisien a dû se contenter d’un match nul face à l’AS Monaco (2-2) dans ce barrage retour au Parc des Princes. Si la qualification est acquise, la défense parisienne a affiché une fébrilité défensive inquiétante.

Première zone de turbulences pour Pacho

Comme le rapporte L’Equipe, « rarement, sous l’ère Luis Enrique, on avait senti à ce point de la fébrilité dans l’animation défensive parisienne (…) Imputer l’entière responsabilité à Marquinhos aurait quelque chose d’injuste. Entre une première ligne de pression inefficace, un milieu (à l’exception de Joao Neves) inopérant et un Willian Pacho parfois inquiétant, les responsabilités sont largement partagées. » En l’espace de quinze jours, le club parisien a encaissé trois buts contre le Stade Rennais et quatre contre l’AS Monaco. Et des attaquants comme Ludovic Ajorque et Folarin Balogun ont grandement perturbé l’axe central. L’attaquant monégasque a mis en difficulté la charnière parisienne avec son jeu dos au but.

Sur les buts encaissés ce mercredi, la défense du PSG a fait preuve d’une naïveté criante. Marquinhos « n’a aujourd’hui pas (plus ?) les capacités athlétiques de suivre aussi haut les attaquants. La façon dont l’énergique Simon Adingra l’a déposé sur le deuxième but l’a illustré. Il faut poser rapidement la question de son avenir à Paris. Dès l’été prochain ? Sans doute (…) Pacho n’a pas encore le statut d’icône de son coéquipier. Mais, après une première saison exceptionnelle, l’ex joueur de Francfort traverse sa première zone de turbulences. » L’international équatorien montre certains signes de fébrilité depuis quelques semaines, avec des placements douteux, des interventions moins franches et une impression globale d’une domination moins nette. « Mercredi, pour la première fois dans des proportions aussi importantes en Ligue des champions, l’Équatorien, s’il a écarté ponctuellement quelques dangers, s’est raté », rapporte L’E.

Cependant, la question de la charnière Marquinhos – Pacho ne se pose pas sur le court terme. Illia Zabarnyi n’apparaît pas aujourd’hui comme une alternative fiable tandis que Lucas Beraldo « préfère, en ce moment, se ‘friter’ avec un jeune attaquant du centre de formation à l’entraînement que de montrer qu’il peut être un candidat crédible au poste », conclut le quotidien sportif. Preuve de la fébrilité défensive, le PSG a encaissé 15 buts en 10 matchs de Ligue des champions cette saison, soit autant que lors des 17 rencontres de l’exercice 2024-2025.

Le @PSG_inside a encaissé 15 buts en 10 matchs de @ChampionsLeague cette saison, soit déjà autant que l’exercice précédent en 17 rencontres dans la compétition. #PSGASM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 25, 2026