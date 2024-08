PSG / Montpellier – L’arbitre de la rencontre désigné

Une semaine après sa victoire contre Le Havre (4-1), le PSG va retrouver la Ligue 1 avec la réception de Montpellier pour le compte de la deuxième journée. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Le PSG a parfaitement lancé la défense de son titre en s’imposant largement sur la pelouse du Havre (4-1) lors de la première journée de Ligue 1. Dans trois jours (20h45, DAZN), le club de la capitale va jouer son premier match de la saison au Parc des Princes avec la réception de Montpellier pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera arbitrée par Marc Bollengier.

Au sifflet de trois matches du PSG la saison dernière

L’homme en noir de 32 ans sera assisté par Thomas Luczynski et Yannik Boutry. Aurélien Petit officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Alexandre Castro et Dominique Julien. La saison dernière, Monsieur Bollengier a arbitré à trois reprises le PSG. Deux fois en Ligue 1, contre Clermont (0-0, 7e journée) et Lorient (1-4, 29e journée) et une fois en Coupe de France (Orléans, 1-4, 16es de finale). Il a également été au sifflet pour quatre matches de championnat de Montpellier (deux défaites, deux victoires). En 19 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, il a distribué 66 cartons jaunes, deux cartons rouges et sifflé sept penaltys.