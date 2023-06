PSG : Nagelsmann et Henry ont échangé, la piste du duo confirmée

A peine la saison terminée, le PSG se montre on ne peut plus actif sur le marché des transferts. En pole, le dossier de l’entraîneur. En effet, selon les derniers échos de la presse, l’avenir de Christophe Galtier est scellé sous les cieux parisiens, et les dirigeants du club de la capitale sont activement à la recherche de son remplaçant.

Après une saison compliquée sur et en dehors du terrain, Christophe Galtier devrait être remercié par ses dirigeants qui travaillent d’ores et déjà sur l’arrivée de son successeur. En ce sens, les décideurs qataris du Paris Saint-Germain auraient coché le nom de Julian Nagelsmann. Avec le technicien allemand de 35 ans, la direction du club de la capitale souhaiterait associer Thierry Henry. En ce sens, nos confrères d’RMC Sport affirment que les deux hommes se seraient déjà rencontré dans le cadre de leurs premiers échanges autour de leur potentielle association au PSG. Par ailleurs, si aucun accord existe pour le moment, les discussions entre le club de la capitale et l’ancien coach du Bayern Munich existent bel et bien.

Le dossier Galtier avant une arrivée

Afin de remplacer Christophe Galtier par Julian Nagelsmann ou un autre, le PSG devra trouver un accord avec le technicien français afin de rompre son contrat courant jusqu’en juin 2024. Pour cela, l’ancien coach de l’OGC Nice « va rencontrer les dirigeants parisiens ces prochains jours« , toujours selon RMC Sport.