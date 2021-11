PSG / Nantes : Annoncez votre pronostic

Ce samedi après-midi à 17h (sur Prime Video), le PSG reçoit le FC Nantes – au Parc des Princes – à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le club de la capitale voudra parfaitement préparer son rendez-vous face à Manchester City en Ligue des champions mercredi prochain. Pour cela, Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours de Marco Verratti, Leandro Paredes et Leo Messi dans le groupe. Incertain avant le match, Neymar Jr sera également présent. Alors, comment sentez-vous cette rencontre entre les deux formations ? Annoncez votre pronostic ici.

Avant la trêve internationale, le PSG s’était imposé sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-2) grâce à un doublé de Neymar et un but de Kylian Mbappé. Un score annoncé ici par Hydargos et Jesélegend #NightRocket. Félicitations !