PSG / Nantes – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG dispute son match en retard de la 26e journée de Ligue 1 face au FC Nantes, avec pour ambition de reprendre ses distances sur le RC Lens.

Après sa défaite face à l’OL (1-2), le PSG devra rapidement rebondir. Ce mercredi (19h sur Ligue 1+), le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – le FC Nantes, pour le compte de son match en retard de la 26e journée de Ligue 1. L’objectif sera clair pour les hommes de Luis Enrique : Reprendre quatre points d’avance sur le RC Lens. Cependant, l’entraîneur parisien sera privé de ses deux cadres, Nuno Mendes et Vitinha.

À une heure et demie du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le >FC Nantes ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Dimanche dernier, les Rouge & Bleu s’étaient inclinés sur leur pelouse contre l’Olympique Lyonnais. Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.