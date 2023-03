PSG / Nantes – Kombouaré : « En face, il y a une belle équipe

Le FC Nantes s’est incliné contre le PSG ce samedi soir (4-2) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Après avoir été mené 2-0, l’équipe nantaise a réussi à revenir au score avant de voir le PSG reprendre l’avantage et sceller le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé en toute fin de match. Antoine Kombouaré se dit mitigé après cette défaite.

« Mbappé voulait absolument son record »

« C’est un sentiment mitigé, on a fait un début de match catastrophique, on était incapable de relancer, on perdait tous les ballons. Le PSG s’est retrouvé logiquement à 2-0, il a peut-être lâché un peu l’étreinte et nous, on a commencé à penser qu’on pourrait marquer un petit but. Et le deuxième nous fait beaucoup de bien, lance Kombouaré en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. Mais c’est une équipe qui t’use, avec des coups de boutoir, qui te fatigue. On a manqué de fraîcheur, une fois qu’ils marquent le troisième but, c’est compliqué. Mais je suis fier de ce que les joueurs ont montré, du caractère. Mais en face, il y a une belle équipe, deux très grands joueurs surtout. Messi c’est difficile de l’attraper, et Mbappé voulait absolument son record.«