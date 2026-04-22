PSG / Nantes – Le groupe parisien avec le retour d’Ibrahim Mbaye

Ce mercredi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG reçoit Nantes en match en retard de la 26e journée de Ligue 1. À quelques heures de ce match, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce mercredi soir avec le match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Après son revers contre Lyon dimanche soir (1-2), le club de la capitale voudra renouer avec le succès contre les Nantais pour reprendre quatre points d’avance sur Lens. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans trois joueurs. Quentin Ndjantou, qui poursuit sa rééducation après son opération à l’ischio-jambier, Vitinha, victime d’une inflammation du talon droit contre les Lyonnais, et Nuno Mendes, qui se remet de sa blessure à la cuisse contractée contre Liverpool.

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Fabian Ruiz toujours présent

Déjà présent dans le groupe pour le match contre Lyon, Fabian Ruiz, qui a retrouvé les terrains avec le PSG dimanche soir, figure bien dans la liste dévoilée par Luis Enrique pour cette rencontre contre les Nantais. C’est également le cas pour Ibrahim Mbaye, qui n’avait pas été convoqué pour le match contre Lyon dimanche. Pour le reste du groupe, c’est du classique.

Le groupe du PSG