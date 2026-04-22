Psg Nantes Luis Enrique

PSG / Nantes – Les compositions officielles

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum22 avril 2026

Ce mercredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG affronte le FC Nantes pour son match en retard de la 26e journée de Ligue. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Trois jours après sa défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-2), le PSG retrouve déjà la Ligue 1. Pour le compte de son match en retard de la 26e journée de championnat, le club parisien accueille, au Parc des Princes, le FC Nantes, relégable et dans le besoin urgent de points. Du côté des Rouge & Bleu, l’objectif sera de reprendre ses distances sur le RC Lens. Pour cela, Luis Enrique a aligné un onze de départ compétitif.

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Dro Fernandez titulaire, Chevalier sur le banc

Dans les buts, Matvey Safonov est titulaire. En défense, Achraf Hakimi, Illya Zabarnyi, Marquinhos et Lucas Beraldo sont alignés. Dans l’entrejeu, le trio Warren Zaïre-Emery, João Neves et Dro Fernandez est associé. En attaque, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont titulaires.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Nantes

Match en retard de la 26e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Brendan Roffet – VAR : Marc Bollengier et Aurélien Petit

  • Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Marquinhos (c), Beraldo – Zaire-Emery, J.Neves, Dro Fernandez – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
    • Remplaçants : Chevalier, F.Ruiz, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Barcola, Mbaye, Pacho
  • Le XI de Nantes : Lopes (c) – Guilbert, Yousuf, Cozza, Acapandie, Machado – Lepenant, Sissoko, Leroux – Abline, Mohamed.
    • Remplaçants : Carlgren, Awaziem, Guirassy, Tabibou, El-Arabi, Radakovic, Ganago, Deuff, Doucouré

Youtube : Canal Supporters Paris

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