PSG / Nantes – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG reçoit Nantes en match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de son équipe type.

Afin de bien préparer ses huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Chelsea (8-2 au cumulé), le PSG avait vu son match contre Nantes être reporté. Cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1 se joue ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Vitinha, victime d’une inflammation du talon droit, Nuno Mendes, qui est préservé, lui qui avait quitté le terrain contre Liverpool avec des douleurs à la cuisse, et Quentin Ndjantou, qui poursuit sa rééducation après son opération de l’ischio-jambier en janvier dernier. Contrairement au match contre Lyon, le coach du PSG devrait aligner une équipe proche de son équipe type contre les Nantais pour Le Parisien, moins pour L’Equipe.

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Warren Zaïre-Emery au milieu ou en défense ?

Alors qu’il y avait la possibilité de voir Lucas Chevalier dans les buts du PSG ce soir, lui qui n’a plus joué depuis le 23 janvier, pour Le Parisien, c’est bien Matvey Safonov qui gardera les cages parisiennes ce soir. De son côté, L’Equipe titularise l’international français. Les deux quotidiens ne sont pas d’accord sur la défense que devrait aligner Luis Enrique. Pour le quotidien sportif, Warren Zaïre-Emery jouerait dans le couloir droit, Lucas Hernandez dans le couloir gauche et Illia Zabarnyi associé à Marquinhos en défense centrale. Pour le quotidien francilien, Willian Pacho serait associé au capitaine du PSG alors qu’Achraf Hakimi occuperait le couloir droit. Au milieu, ils ne s’accordent pas non plus. Pour L’Equipe, Joao Neves serait en compagnie de Kang-in Lee et Senny Mayulu. Pour Le Parisien, c’est Warren Zaïre-Emery qui accompagnerait le Portugais et le Sud-Coréen. Enfin, ils sont d’accord sur l’attaque. Khvicha Kvaratskhelia jouerait dans le couloir droit, Bradley Barcola à gauche et Ousmane Dembélé en faux numéro 9.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Marquinhos (cap.), Hernandez – Neves, Lee, Mayulu – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

selon L’Equipe : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Marquinhos (cap.), Hernandez – Neves, Lee, Mayulu – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Hernandez – Lee, Zaïre-Emery, Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

selon Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Hernandez – Lee, Zaïre-Emery, Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Le XI probable du FC Nantes : Lopes (cap.) – Guilbert, Yousouf, Cozza, Machado – Lepenant, Sissoko, Leroux – Tadibou, Mohamed, Ganago

Les compositions probables de PSG / Nantes (L’Equipe)