PSG / Nantes – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer face au FC Nantes (3-0) en Ligue 1. Les Parisiens ont livré une prestation sérieuse.

Pour son match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le PSG recevait, au Parc des Princes, le FC Nantes. Quelques jours après son revers contre l’Olympique Lyonnais (1-2), l’équipe de Luis Enrique devait renouer avec le succès pour reprendre quatre points d’avance sur le RC Lens dans la course au titre. Les Rouge & Bleu ont accompli leur mission avec une victoire sérieuse face au relégable nantais (3-0).

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Un trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia performant, Beraldo performe en sentinelle

Titulaire, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des hommes forts de cette rencontre avec son doublé. Le Géorgien reçoit la note de 8/10 dans L’Equipe. « Quand il est dans ces dispositions-là en Ligue 1, l’ex-Napolitain n’a pas d’équivalent en France. Buteur sur penalty – son premier avec Paris -, le Géorgien réalise un festival sur sa seconde réalisation avec un délicieux double contact (3-0, 50e). Sans cesse en mouvement, juste dans ses orientations de jeu, il aurait pu s’offrir un triplé sur une tête de près qui heurte la barre (61e). » Même s’il n’a pas inscrit de but, Ousmane Dembélé a livré une prestation solide face aux Nantais. « Le Ballon d’Or n’aura laissé qu’une trace comptable réduite sur ce match – une passe décisive – mais dans son activité, dans ses déplacements, il a montré qu’il avait de vraies sensations athlétiques et techniques en ce moment. Juste dans ses choix, il a apporté toute sa créativité à l’animation parisienne. Il aurait pu finir à deux ou trois passes décisives (corner pour Kvaratskhelia, 61e) et un but (frappe détournée, 17e) », souligne le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 6/10.

Un autre offensif du PSG a brillé dans cette rencontre : Désiré Doué. Auteur d’un beau but, le Golden Boy obtient la note de 7/10 dans Le Parisien. « Sa connexion avec Dembélé a fait très mal aux Nantais. Après une talonnade dans la surface pour le Ballon d’Or qui aurait pu faire mouche (17e), il a inscrit un but exceptionnel en délogeant la toile d’araignée d’une frappe en lucarne (2-0, 37e). Un peu moins efficace dans ses dribbles après la pause, mais le match était déjà plié. » Une nouvelle fois aligné au milieu de terrain, Lucas Beraldo a affiché un bon niveau dans son rôle de sentinelle. « Aligné de nouveau en sentinelle, un rôle qui lui colle de plus en plus à la peau, le numéro 4 a plutôt montré un bon visage. Après une entame discrète, il a imposé sa présence grâce à son gabarit et a distillé plusieurs orientations bien senties », salue le quotidien francilien, qui lui octroie la note de 6/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 6 – Hakimi 6, Marquinhos 6, Zabarnyi 5, Zaïre-Emery 5 – J.Neves 6, Beraldo 6, Dro Fernandez 5 – Doué 7, Dembélé 6, Kvaratskhelia 8 / Luis Enrique 7

(L’Equipe) : Safonov 6 – Hakimi 6, Marquinhos 6, Zabarnyi 5, Zaïre-Emery 5 – J.Neves 6, Beraldo 6, Dro Fernandez 5 – Doué 7, Dembélé 6, Kvaratskhelia 8 / Luis Enrique 7 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 6 – Hakimi 6.5, Marquinhos 6.5, Zabarnyi 5.5, Zaïre-Emery 5 – J.Neves 6, Beraldo 6, Dro Fernandez 5 – Doué 7, Dembélé 6, Kvaratskhelia 8

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