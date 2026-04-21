PSG – Luis Enrique met en garde son équipe avant la réception du FC Nantes

Ce mercredi (19h sur Ligue 1+), le PSG accueille le FC Nantes en Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

Après sa défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-2), le PSG aura l’occasion de rapidement rebondir. Lancé dans son sprint final, le club de la capitale accueille ce mercredi (19h sur Ligue 1+) le FC Nantes, pour le compte de son match en retard de la 26e journée de Ligue 1. L’objectif des Rouge & Bleu sera de reprendre ses distances avec le RC Lens dans la course au titre. Et à la veille de la réception des Canaris, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match afin de répondre aux questions des journalistes.

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Les enseignements à retenir de la défaite face à l’OL(PSG TV)

« C’est une manière typique de perdre parce que les adversaires ont créé moins d’occasions que nous. Ils ont marqué les deux premiers buts et ça a encore plus compliqué le match que d’habitude. Ils ont de la qualité. On a cherché à changer le match, on a essayé d’arracher le match nul, mais on n’a pas réussi. C’est dommage parce qu’on a besoin de points et de remporter des matchs pour gagner ce championnat. »

Comment gère-t-il ce calendrier intense ? (PSG TV)

« Il y a beaucoup de choses à juger et à analyser. Ce n’est pas seulement le calendrier, mais aussi l’état des joueurs pour arriver dans les meilleures conditions. C’est très facile à dire : »on joue avec le onze type », mais vers la fin de la saison, c’est plus facile d’avoir des blessures et de la fatigue. Ce n’est pas aussi simple. C’est mon travail et celui du staff de chercher à avoir, à chaque match, une équipe compétitive pour gagner des points, mais aussi pour arriver dans les grands matchs de Ligue des champions dans les bonnes conditions. Pour cela, on a besoin de changer beaucoup de choses. Sur le dernier match, il y a eu la petite blessure de Vitinha, qu’il faut gérer. Il y a aussi Nuno Mendes, qui s’améliore mais qui n’est pas encore prêt. Il y a des joueurs qui sont un peu fatigués et d’autres avec des petites douleurs. Il faut gérer cela. Ce sont des tests en tant qu’entraîneur pour gagner des matchs, comme contre Nantes demain. »

La réception du FC Nantes en difficulté (PSG TV)

« Quand il reste dix matchs pour finir une saison, tous les résultats sont très différents. Les équipes en difficulté, ce sont leurs dernières opportunités pour rester en Ligue 1. Ce sont des matchs très compliqués. La saison passée, face à Nantes, à la maison, on avait fait match nul 1-1. C’est toujours difficile de jouer contre des équipes qui sont en difficulté, parce que tu dois jouer avec une combinaison de joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble. Ce sont les choses typiques qu’il faut savoir gérer en tant qu’entraîneur du PSG. Ce ne sera pas un match facile où on gagne 4-0 ou 5-0, comme beaucoup de gens le pensent. Ce sera très difficile et il faudra être attentif dès les premières minutes parce que sinon tu concèdes un ou deux buts et c’est impossible. Demain, il y aura des difficultés comme face à Lyon, ou encore pire. Il faut savoir que notre motivation sera très importante. Il faut être attentif et prêt pour ce match. »

Lucas Chevalier pourrait-il être titulaire face à Nantes ?

« On a l’objectif clair de chercher à gagner le match, c’est le plus important. Demain, on va décider quelle sera la meilleure équipe pour ce match. »

Est-il satisfait du niveau de ses remplaçants ?

« Je vais avoir besoin de beaucoup de temps pour expliquer cela. Ce que je pense des remplaçants, c’est qu’on a tout gagné l’année dernière grâce à ce type de remplaçants. Ils se sont toujours bien entraînés, ils ont apporté leurs qualités, et ça a été la grande réussite de cette équipe l’année dernière. Cette année, c’est la même chose. L’année dernière, on a été champions dans toutes les compétitions, et ce serait ridicule de signer beaucoup de joueurs. On a une très grosse équipe. C’est normal d’avoir des petits renforts, ce sera la même chose la saison prochaine. »

Le 800e match de Nasser al-Khelaïfi en tant que président du PSG

« On a trouvé, il y a presque trois ans, un club avec la volonté de tout gagner. On a une direction sportive de très haut niveau. Je souhaite au président encore beaucoup de matchs. C’est une combinaison presque parfaite pour moi. »

Après le turn-over face à l’OL, peut-on s’attendre à voir l’équipe-type face à Nantes ?

« Après trois ans, si vous ne savez pas comment je gère cela… ça ne marche pas comme ça. C’est à vous de juger et d’analyser, je reste avec le même avis que d’habitude. Il faut voir tout ça de manière globale pour analyser ce qui est le mieux pour l’équipe. »

Est-il optimiste pour la participation de Vitinha contre le Bayern Munich ?

» l y a encore deux matchs importants pour le championnat avant le Bayern (Nantes et Angers). On va voir cela avec calme et tranquillité comment les joueurs blessés peuvent revenir. Mais je ne sais pas. »

Le choix de placer Beraldo au milieu de terrain

« Il n’avait pas d’opportunités comme défenseur central. On a eu cette possibilité au milieu, il performe très bien, il a la qualité technique pour jouer avec le ballon et il est fort. J’aime la manière dont il a joué lors des matchs. C’est une nouveauté et je suis content d’avoir plus de possibilités au milieu. »

L’absence de Vitinha peut-elle accélérer la reprise de Fabian Ruiz ?

« Non, on ne change pas notre avis par rapport à un joueur blessé. Il y a un temps normal pour retrouver le niveau physique. Fabian Ruiz a besoin de plus de matchs et de minutes pour retrouver son niveau physique. On est contents, il a joué les quinze, vingt dernières minutes face à l’OL. C’est positif pour l’équipe et lui. »

Les matchs face aux équipes en difficulté sont-ils les plus difficiles à préparer ?

« C’est normal, et surtout lors des cinq à dix derniers matchs. Quand tu joues contre des équipes en souffrance, ce sont les pires matchs. Elles sont très motivées, c’est toujours comme ça à chaque saison, et surtout en fin de saison. Demain, ce sera très difficile, même plus difficile que contre Lyon, où on a vu le résultat. On est conscients de cela et on cherche à préparer le match de la meilleure des manières. C’est ce que l’on a fait contre Lyon, mais le match a mal débuté. On cherche à retrouver la victoire parce qu’on a besoin de gagner des points. »

La gestion de l’effectif sur une saison

« Je cherche à gagner tous les matchs. Il faut tout voir avec la perspective et l’expérience. Normalement, c’est habituel que nos équipes finissent de manière plus forte qu’au début. C’est très positif. C’est aussi une motivation pour les joueurs, pour chercher à gagner les compétitions qu’on joue. »

Les joueurs ont-ils été gênés par les modifications mises en place face à l’OL ?

« Quand tu démarres un match comme contre l’OL, où ils marquent à deux reprises rapidement, c’est plus compliqué. Il faut savoir surmonter ça et ce n’est pas facile. Demain, ce sera très difficile. Si quelqu’un s’attend, demain, à aller au Parc des Princes pour boire du Coca et manger, il faut oublier ça. Ce sera très difficile parce que Nantes a des joueurs de qualité et nous avons besoin de gagner trois points. Si tu t’attends à un match facile, il faut oublier ça. Ce sera très difficile. Il faut démarrer le match de la meilleure des manières. Après, il y a une différence entre le PSG et Nantes, c’est clair. Il faut montrer sur le terrain cette supériorité, dans le résultat et dans les choses que nous faisons sur le terrain. »

La mise à l’écart d’Ibrahim Mbaye lors du dernier match

« C’est simplement ce que je dis. Chaque minute que tu peux jouer au PSG doit être spéciale. Je n’ai aucun regret sur Mbaye, mais à chaque minute que tu joues au PSG, il faut être prêt. Il a été prêt, mais j’attends beaucoup plus de tous les joueurs. C’est simplement la concurrence, un joueur doit rester en dehors de l’équipe. Ce que je veux : chaque minute où tu as l’opportunité de jouer au Parc des Princes ou à l’extérieur, il faut en profiter de ces minutes. »