PSG – Nasser al-Khelaïfi bientôt impliqué dans le dossier Barcola à Liverpool ?

Alors que Liverpool discute actuellement avec le PSG en vue du recrutement de Bradley Barcola, le président parisien Nasser al-Khelaïfi doit bientôt échanger avec la direction anglaise pour faciliter les discussions.

Bradley Barcola vit peut-être ses derniers moments sous les couleurs du PSG. Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre 45 M€, l’international français a décidé de ne pas prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu, qui court jusqu’en juin 2028. Cette fenêtre des transferts représente donc une occasion en or pour la direction parisienne de réaliser une importante plus-value. L’ailier de 23 ans aurait rapidement fait de Liverpool sa priorité.

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Barcola n’ira pas au clash pour forcer son départ

De leur côté, les Reds ont fait du numéro 29 parisien leur priorité pour renforcer leur secteur offensif après le départ de Mohamed Salah. Cependant, ils devront répondre aux exigences du PSG dans ce dossier. En effet, le board parisien a fixé le prix de son joueur à au moins 150 M€, bonus compris. Pour le moment, le club anglais ne compte pas s’aligner sur les demandes des dirigeants parisiens, qui prennent pour référence les derniers gros transferts réalisés en Premier League. De quoi faire prolonger les négociations entre les deux clubs jusqu’à la fin du mercato, rapporte L’Équipe. « Lors des dernières discussions, les Anglais ont fixé le plafond à 120 M€, très loin des attentes parisiennes. Une première offre orale, destinée à tâter le terrain, a été formulée autour de 100 M€, puis refusée par Paris », précise L’E.

Mais la situation n’est pas bloquée, et les différentes parties se montrent même confiantes quant à la possibilité de trouver un terrain d’entente pour ce transfert. L’agent de Bradley Barcola, Moussa Sissoko, poursuit son travail pour trouver une solution. De son côté, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, va aussi bientôt intervenir dans ce dossier et « échanger avec la haute direction de Liverpool et ses propriétaires, qu’il connaît bien. Il ne faut pas oublier que Liverpool et le Paris Saint-Germain partagent un même actionnaire minoritaire : Arctos. De quoi faciliter le dialogue entre les décideurs les plus influents des deux clubs », explique le quotidien sportif. L’urgence de la fin du mercato pourrait faire accélérer ce dossier, surtout si Liverpool peine à trouver d’autres solutions pour renforcer son secteur offensif.

Du côté de l’entourage du joueur, on assure que l’ancien Lyonnais n’ira pas au clash avec son club pour forcer son départ cet été, même si un accord contractuel a déjà été trouvé avec les Reds. En attendant, Bradley Barcola est attendu à la reprise de l’entraînement en début de semaine prochaine. « À ce moment-là, il faudra être attentif aux décisions de Luis Enrique lors des premiers rendez-vous de la saison, lorsque son joueur sera apte à jouer. L’Espagnol a toujours affirmé qu’il fallait regarder ses choix pour comprendre son projet. S’il venait à se passer de Bradley Barcola, le message envoyé serait très clair et les négociations pourraient alors avancer dans le sens d’un départ », conclut L’Équipe.