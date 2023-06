PSG : Nasser Al-Khelaïfi décidé à vendre Kylian Mbappé

Le dossier Kylian Mbappé devrait continuer d’agité le PSG tout au long de l’été. Si le plan semble clair dans l’esprit du clan du joueur, les décideurs du Paris Saint-Germain auraient les idées tout aussi claires. Le joueur ne cesse de répéter qu’il souhaite rester, mais Nasser Al-Khelaïfi serait déterminé à le vendre dès cet été 2023.

Après sa prolongation de contrat il y a un peu plus d’un an maintenant, Kylian Mbappé semble être on ne peut plus proche d’un départ du PSG. Cependant, le clan du numéro 7 parisien aurait un plan précis en tête. En envoyant une lettre au club, l’attaquant français a fait savoir à ses dirigeants que la saison 2023/2024 sera sa dernière en Rouge & Bleu. En effet, la dernière année en option dans son contrat ne seras levée, et Kylian Mbappé sera donc libre de s’engager où il le souhaite à partir du mois de janvier 2024. Dans cette réflexion, le clan du joueur serait d’ailleurs avancé sur la piste d’un documentaire. En effet, selon les informations de Foot Mercato, l’ancien journaliste de Intérieur Sport sur Canal Plus, Antoine Leroy, serait sur le coup afin de capturer en image la dernière saison de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. En ce sens, les négociations sont à un stade avancé avec les différentes plateformes de streaming pour la future décision. Un documentaire qui pourrait également servir à Kylian Mbappé pour l’annonce de sa futur décision, sa future destination, à la fin de la saison 2024. Un documentaire qui devrait être produit par le clan Mbappé directement qui est sur le point de monter une structure de conseil dans le football, avec à la tête de celle-ci la maman du joueur, Fayza Lamari, accompagnée de l’ancien journaliste de L’Equipe, Bilel Ghazi.

🚨 Nasser Al-Khelaïfi est véritablement REMONTÉ et semble décidé à vendre Kylian Mbappé. Tout l'état-major du PSG irait dans le même sens 😡🇫🇷



[@footmercato] pic.twitter.com/4iuowrTSI6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 15, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Le PSG a un autre plan en tête

Si le plan semble tout ficelé du côté de Kylian Mbappé, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, aurait d’autres idées en tête. En effet, selon nos confrères de Foot Mercato, « Nasser Al-Khelaïfi est véritablement remonté et semble décidé à vendre son international français« . Plus que Nasser Al-Khelaïfi, tout l’état major du Paris Saint-Germain irait dans ce sens, en ayant tout de même conscience qu’un retournement de situation n’est pas à exclure.