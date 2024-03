S’il est sans aucun doute une des plus grandes satisfactions au PSG ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery pourrait continuer de faire les beaux jours de son club formateur très longtemps. Légèrement pointé du doigt pour une baisse de régime depuis plusieurs semaines, le titi parisien a on ne peut mieux répondu face à la Real Sociedad.

A l’aube de ses 18 ans (ce vendredi 8 mars), Warren Zaïre-Emery est cette saison sous les ordres de Luis Enrique, le quatrième joueur le plus utilisé par le technicien espagnol avec 30 apparitions. Le jeune milieu de terrain est derrière Kylian Mbappé, Vitinha (34 matchs) et Gianlui Donnarumma (31 matchs). Au moment d’entrer dans sa majorité, le numéro 33 du PSG compte déjà 61 participations à des rencontres en professionnel, soit deux fois plus que Kylian Mbappé à 18 ans qui en comptait 30, avec la Coupe de la Ligue encore active à son époque. Une constance et une précocité qui lui vaut les yeux doux de Nasser Al-Khelaïfi qui « admire le joueur, son talent et son humilité. Il apprécie également sa famille qu’il a invitée pour des vacances au Qatar l’hiver dernier« , selon Le Parisien. Le président du Paris Saint-Germain est en première ligne dans le dossier de la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery, priorité de la direction Rouge & Bleu, en étant en contact direct avec Jorge Mendes, l’agent du joueur. Cette semaine, les deux hommes auraient même dîné ensemble afin d’évoquer un contrat au-delà de l’échéance actuelle, 2025. S’il y a trois semaines les positions apparaissaient comme éloignées, les deux camps seraient proches d’un accord aujourd’hui.

Les derniers détails du contrat, les JO …

Si les rendez-vous vont désormais s’enchaîner toujours selon nos confrères du Parisien, c’est aujourd’hui les détails du contrat de Warren Zaïre-Emery qui restent à discuter. Le principal intéressé, au micro de Canal + après la victoire sur la pelouse de la Real Sociedad a exprimé son détachement sur ce sujet : « La prolongation ? Je ne m’en occupe pas trop. Je vais fêter mes 18 ans et voilà, je vais rester concentré sur le terrain et donner le meilleur au PSG« . En effet, sur le plan administratif, la prolongation du titi parisien ne pouvait être actée sans sa majorité acquise. C’est en ce sens, que les pourparlers devraient rapidement s’accélérer.

Son ascension a été fulgurante et continue de l’être avec le Paris Saint-Germain, mais aussi avec l’Equipe de France. A tel point qu’à ce stade, sa présence pour l’Euro 2024 dans le groupe de Didier Deschamps semble être une évidence. Cependant, la question de sa participation aux Jeux Olympiques ne devrait pas tarder à se poser. Toutefois, de son côté et toujours selon Le Parisien, « si on lui offre la possibilité de cumuler les deux tournois, Zaïre-Emery sera volontiers candidat« .