Dembélé Al Khelaifi
PSG – Nasser al-Khelaïfi évoque la situation contractuelle d’Ousmane Dembélé

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 janvier 2026

En fin de contrat avec le PSG en 2028, Ousmane Dembélé sera prochainement au centre des discussions pour une prolongation de contrat.

Le PSG compte s’appuyer sur sa base de joueurs cadres pour les années à venir. Après avoir officialisé les prolongations de contrat d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha en 2025, la direction parisienne veut continuer à s’appuyer à l’avenir sur son effectif qui a marqué l’histoire. Si le board des Rouge & Bleu est parvenu à prolonger le contrat de Willian Pacho, et bientôt celui de Fabian Ruiz, deux autres dossiers sont également en cours de discussions : Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Les deux internationaux français sont encore sous contrat jusqu’en 2028 et sont des joueurs importants de l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG pas pressé dans les dossiers de prolongations de Dembélé et Barcola ?

« La politique du club, c’est qu’il y a un salary cap des joueurs »

Concernant le Ballon d’Or 2025, il souhaite avoir un salaire digne de son nouveau statut, lui qui touche déjà le plus gros salaire au club. Et avant le match entre le Sporting et le PSG en Ligue des champions, le président Nasser al-Khelaïfi a été interrogé sur la situation contractuelle du numéro 10 parisien, dans un entretien à Canal Plus. Et le président parisien ne compte pas faire de folie pour respecter la grille salariale. « La politique du club, c’est qu’il y a un salary cap des joueurs, tout le monde le sait et tout le monde doit le respecter. Le club est plus important que tout le monde. Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur, et comme personne aussi. Peut-être que les gens ne connaissent pas Ousmane en tant que personne, mais c’est une magnifique personne », a déclaré le patron des Rouge & Bleu.

