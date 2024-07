PSG : Nasser Al-Khelaïfi porteur de la flamme olympique

Comme prévu depuis un temps maintenant, le président du PSG est apparu ce lundi 22 juillet, flamme olympique à la main, du côté de Vigneux-sur-Seine (91) en tant que porteur de la précieuse.

Depuis le 8 mai 2024 et son arrivée sur le port de Marseille, la flamme olympique traverse la France métropolitaine. Ce lundi 22 juillet, cette dernière est de passe dans le département de l’Essonne (91), avec un point de relais à la commune de Vigneux-sur-Seine. C’est à ce point que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a été porteur. Le dirigeant qatari, en plus de porter la flamme olympique, a pu mesurer sa cote de popularité en signant des autographes et à coup de « Ici c’est Paris » criés dans la foule, comme relayée par nos confrères du Parisien présents sur place.

Dans les rues de Vigneux, dans l'Essonne, Nasser Al-Khelaïfi a pu mesurer que sa popularité reste au top. #PSG #Paris2024 pic.twitter.com/PMEjNU9SsO — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 22, 2024 X : @le_Parisien_PSG

A Vigneux-sur-Seine, Nasser Al-Khelaifi porte la flamme olympique, accompagné par une foule qui court le long des trottoirs et crie : « Ici c’est Paris ! » @le_Parisien_PSG #PSG #FlammeOlympique pic.twitter.com/ze2xKFI342 — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 22, 2024 X : @LeMechenoua