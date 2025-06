PSG – Nasser al-Khelaïfi remercie les salariés du club

Après cette victoire historique en Ligue des champions, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, en a profité pour remercier les salariés du club dans une lettre.

Le PSG est sur le toit de l’Europe. Vainqueur de la première Ligue des champions de leur histoire, les Rouge & Bleu ont accompli le rêve ultime du club et de ses supporters. Si le coach et les joueurs sont complimentés depuis plusieurs jours, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, n’a pas oublié de remercier les salariés du club, dans une lettre de remerciement, comme le rapporte Le Parisien.

« Nous allons continuer à nous développer, avec humilité et ambition »

« Ces derniers jours resteront gravés comme un jalon majeur dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Je souhaitais prendre un instant pour remercier personnellement chacune et chacun d’entre vous. Le 31 mai 2025, à 21 heures, pendant deux heures, le monde du football et du sport s’est tourné vers la finale de la Ligue des champions de l’UEFA. La performance à laquelle ils ont assisté n’était pas le fruit d’un instant mais l’aboutissement collectif d’un travail acharné, de l’engagement, de la passion et de l’unité de toute la famille du Paris Saint-Germain réunissant nos joueurs, notre entraîneur, notre conseiller sportif, notre département sportif et l’ensemble de notre personnel », a d’abord déclaré le patron parisien, avant d’avoir une pensée pour les anciens du club. « La superstar du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, sur le terrain et en dehors. Ce trophée, de nombreuses mains l’ont soulevé : celles d’aujourd’hui mais aussi celles d’hier, celles qui ont contribué à façonner nos fondations au cours des années précédentes. Cette réussite appartient également à Paris, à la France et au football français. »

Puis, Nasser al-Khelaïfi s’est projeté sur les prochains objectifs du club. « Bien que nous devions célébrer ce moment et qu’il s’agisse d’un grand pas en avant, ce n’est pas du tout la ligne d’arrivée. Nous allons continuer à nous développer, avec humilité et ambition. En travaillant ensemble comme une seule équipe, nous irons encore plus loin et atteindrons nos objectifs à long terme. Merci à nos actionnaires pour leur confiance et leur vision, et merci encore à chacune et chacun d’entre vous pour votre contribution jusqu’à présent. Tous ensemble. Tous pour Paris. Ici c’est Paris. Avec mes sincères remerciements. »