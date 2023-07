Ce mardi 18 juillet marque le début de la présaison au complet du Paris Saint-Germain. En effet, les internationaux étaient de retour hier, pour effectuer leurs tests physiques et médicaux, mais aujourd’hui, Luis Enrique dirigera sa première séance d’entraînement avec le groupe au complet, à 17h. Pour l’occasion, le président du club, Nasser Al-Khelaïfi sera présent pour assister à cette séance, et donnera un discours aux joueurs, notamment Kylian Mbappé.

Le mardi 18 juillet 2023 est à marquer d’une pierre blanche pour le Paris Saint-Germain, l’effectif parisien au complet effectuera sa première séance d’entraînement sous l’égide du nouveau technicien de la capitale : Luis Enrique. Hier, les joueurs Rouge & Bleu ayants évolués en sélection lors du mois de juin étaient de retour, et ont découvert, comme leur coéquipiers non internationaux une semaine auparavant, le nouveau centre d’entraînement de Poissy (78), le Campus PSG. Des joueurs comme Marquinhos, Verratti, Skriniar, Asensio, Hakimi, Zaïre Emery ou encore Mbappé ont ainsi effectué leurs tests médicaux et physiques avant de rentrer chez eux dans la foulée. Qui dit grande première pour l’équipe dans son entièreté, dit discours du président du club, Nasser Al-Khelaïfi, comme le révélait Sky Sports hier. Mais au delà d’une occasion de donner de la motivation aux joueurs, en amont de la prochaine saison du Paris Saint-Germain, c’est aussi l’occasion pour le dirigeant qatari d’être en face d’un certain Kylian Mbappé pour la première fois depuis l’épisode de la « lettre » et tout ce qui s’en est suivi.

Un discours ciblé ?

Depuis le 12 juin et ce fameux épisode où le numéro 7 parisien avait expliqué au club, via une lettre, qu’il ne souhaitait pas activer son année supplémentaire au PSG, option présente dans sa prolongation de contrat l’été dernier, bon nombre d’évènements se sont produits. De l’ultimatum « prolonger ou être vendu » à la communication du joueur sur son envie de rester, un réel bras de fer s’est crée entre les dirigeants parisiens et Kylian Mbappé. D’après les informations du média espagnol AS, le discours que tiendra NAK lors de l’entraînement du jour sera dans l’optique première de motiver les troupes, mais aussi de faire passer un message au capitaine des Bleus, le même que d’habitude : prolonger ou partir cet été, mais cette fois-ci en face à face. Le Qatari « veillera à ce que « personne ne soit au-dessus du club », une phrase qu’il utilisait déjà le 5 juillet, lorsqu’il avait envoyé un ordre à la star pour décider de son avenir ‘dans les dix prochains jours au plus tard‘ ». Un entretien entre les deux hommes pourrait même avoir lieu en aval de la séance afin de mettre les choses au clair le plus rapidement possible.