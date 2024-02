L’avenir de Kylian Mbappé au PSG ou ailleurs continue de faire couler de l’encre et les prochaines semaines du club de la capitale s’animeront en fonction de ce dossier. Dans le cadre du congrès de l’UEFA de ce jeudi 8 février qui s’est tenu à Paris, Nasser Al-Khelaïfi s’est targué d’une déclaration sur le sujet.

Au cours du 48e congrès de l’UEFA qui s’est tenu à Paris, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a été reconduit au Comité Exécutif de la plus haute instance du football européen en tant que représentant de l’ECA. L’occasion pour le dirigeant qatari de se voir poursuivre l’aventure pour un nouveau mandat de quatre années supplémentaires, mais aussi de se voir tendre les micros des journalistes présents sur place à la Maison de la Mutualité, dans le 5e arrondissement de la capitale. Dans ce contexte, le président du Paris Saint-Germain n’a pu éviter la question concernant l’avenir de Kylian Mbappé, et si Nasser Al-Khelaïfi n’a pas fait dans la grande annonce, une réponse a tout de même été donnée : « Au moment où on aura décidé tous les deux, on vous le dira« , a-t-il rétorqué à ce sujet-là avant de quitter la zone d’interview. Une réponse sobre qui confirme les dernières tendance du côté du PSG autour de l’avenir de Kylian Mbappé : aucun commentaire tant qu’il n’y aura rien d’officiel.