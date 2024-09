A la veille d’affronter Arsenal en Ligue des Champions, le PSG fait face à un dossier dont il se serait bien passé. Ousmane Dembélé écarté du groupe pour faire le déplacement à Londres, des problèmes disciplinaires ont été évoqués.

Lors de sa dernière sortie, le PSG s’est imposé en Ligue 1 face au Stade Rennais sur le score de 3 buts à 1 au Parc des Princes. Une rencontre marquée par quelques mauvais choix ou maladresses d’Ousmane Dembélé. Ces dernières ont-elles été le sujet d’un échange musclé entre l’attaquant français et Luis Enrique ? Peu importe la discorde, le ton serait monté entre les deux hommes dans le vestiaire après le match face aux Bretons, ce qui engendre aujourd’hui sa mise à l’écart du groupe pour traverser la Manche et aller affronter Arsenal. La décision prise par Luis Enrique, le technicien espagnol serait totalement soutenu par son président Nasser Al-Khelaïfi. C’est ce qu’affirme Olivier Tallaron, journaliste pour Canal +, qui explique que le dirigeant qatari « estime que Luis Enrique a un contrôle total sur l’autorité de son groupe et qu’il est seul décisionnaire« .