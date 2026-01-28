Safonov
Image : PSG.fr

PSG / Newcastle – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum28 janvier 2026

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG accueille Newcastle pour son dernier match de Ligue des champions, avec pour objectif de valider son ticket pour les huitièmes de finale.

Objectif huitième de finale pour le PSG. Dans un duel avec Newcastle, qui vise également le top 8, le club de la capitale aura pour ambition de valider son ticket pour une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Et pour cela, Luis Enrique pourra compter sur le retour de plusieurs cadres importants comme Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves ou encore Matvey Safonov, qui retrouve une place de titulaire

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Newcastle ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Vendredi dernier, le PSG s’était imposé dans la douleur sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1) grâce à Bradley Barcola. Un bon résultat annoncé ici par Freor Willian Pacho et Vetment. Félicitations à eux !!!

