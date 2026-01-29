PSG / Newcastle – Désiré Doué, une nouvelle soirée compliquée

Entré rapidement pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia, blessé, Désiré Doué a une nouvelle fois déçu avec un trop grand déchet technique dans son jeu.

Avec son match nul face à Newcastle (1-1), le PSG n’a pas atteint son objectif d’une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Rouge & Bleu devront passer par les barrages. Et face aux Magpies, l’attaque parisienne a une nouvelle fois déçu. Bradley Barcola continue de pécher dans le dernier geste tandis qu’Ousmane Dembélé a raté un penalty. Mais un autre cas interroge ces dernières semaines : celui de Désiré Doué.

Aucun dribble réussi, 17 pertes de balle



Entré rapidement en jeu suite à la blessure de Khvicha Kvaratskhelia (22e), le numéro 14 du PSG est complètement passé à côté de son match. S’il a beaucoup dézonné pour toucher le ballon (75 ballons touchés), le Golden Boy 2025 n’a pas connu de réussite dans ses dribbles : 0 réussi sur 4 tentés. Il a aussi souffert dans l’impact physique (5 duels remportés sur 14) et aura fait preuve d’un grand déchet dans son jeu avec 17 pertes de balle. « On sentait clairement qu’il avait envie de bien faire et que ça le démangeait, mais cette incapacité à faire la décision se traduisait par des mauvais choix ou par des ballons perdus, par précipitation et par nervosité. Un crève-coeur car, face à des adversaires aussi repliés, sa créativité, son imprévisibilité, son explosivité sont des atouts précieux. Le talent est toujours là évidemment, pour preuve cette merveille d’exter’du droit pour trouver Pacho dans la surface. Le reste, c’est une nouvelle soirée frustrante où Doué a du mal à bien combiner avec ses partenaires, à l’image de cette incompréhension sur une intervention de Nuno Mendes (53e) », analyse L’Equipe, qui lui a donné la note de 3/10 dans son quotidien.