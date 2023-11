PSG / Newcastle – L’arbitre de la rencontre dévoilé

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG joue un match importantissime contre Newcastle en Ligue des champions. Une rencontre qui sera arbitrée par Szymon Marciniak.

Après son succès contre Monaco vendredi soir (5-2), le PSG retrouve le Parc des Princes mardi soir avec le match de la cinquième journée de la phase de poules contre Newcastle. Battus par l’AC Milan lors de la dernière journée, les Parisiens se doivent de s’imposer afin de mettre toutes leurs chances de leur côté pour une qualification en huitièmes de finale de la compétition. Il pourrait l’être dès mardi soir avec un succès contre les Magpies et dans le même temps un Milan qui ne gagne pas contre le Borussia Dortmund. Ce dimanche, l’UEFA a dévoilé l’arbitre de cette rencontre importantissime pour la suite de la saison des Rouge & Bleu.

A voir aussi : Dembélé : « Nous voulons terminer leader de notre groupe de Ligue des champions »

Au sifflet d’un match du PSG pour la cinquième fois

C’est Szymon Marciniak qui a été désigné comme arbitre de ce PSG / Newcastle. Il sera assisté par Tomasz Listkiewicz et Adam Kupsik. Paweł Raczkowski officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Ivan Bebek et Tomasz Kwiatkowski. L’homme en noir de 42 ans n’a pas encore arbitré les deux équipes cette saison. Il était au sifflet pour un match de ce groupe F, le match nul entre l’AC Milan et le Borussia Dortmund (0-0). En deux rencontres de Champions League cette saison, il a distribué 10 cartons jaunes. L’arbitre polonais a déjà arbitré à quatre reprises le PSG en Ligue des Champions avec un bilan de trois victoires (Barcelone (4-0, 2016-2017), Liverpool (2-1, 2018-2019) et Galatasaray (0-1, 2019-2020)) et une défaite (Leipzig, 2-1, 2021).