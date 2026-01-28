PSG / Newcastle – Le groupe parisien avec le retour de plusieurs cadres

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Newcastle lors de la huitième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Luis Enrique pourra compter sur le retour de deux cadres.

Le PSG peut valider sa place dans le top 8 de la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Newcastle dans le cadre de la huitième et dernière journée de la phase de ligue. Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, le club de la capitale va voir deux de ses cadres faire leur retour dans le groupe concocté par Luis Enrique pour cette rencontre contre les Magpies.

Fabian Ruiz pas totalement remis de son coup au genou

Victime d’une fatigue musculaire et absent lors des trois derniers matches du PSG, Joao Neves, qui s’entraîne normalement depuis plusieurs jours, figure bien dans la liste des convoqués par le coach parisien pour ce dernier match de phase de ligue de la Ligue des champions. C’est également le cas pour Achraf Hakimi. Gravement touché à la cheville le 4 novembre dernier contre le Bayern Munich, le latéral droit avait fait son retour sur les terrains avec le Maroc. Laissé au repos contre Auxerre en raison d’une petite gêne, il pourrait donc faire son retour sur les terrains avec le PSG ce soir. Lucas Hernandez, qui a purgé sa suspension après son carton rouge reçu contre Tottenham, fait aussi partie du groupe. Luis Enrique devra faire sans Fabian Ruiz, pas encore remis de son coup reçu au genou contre le Sporting la semaine dernière, ni Matvey Safonov, Kang-in Lee et Quentin Ndjantou, en phase de reprise.

Le groupe du PSG