PSG / Newcastle – Un arbitre slovène au sifflet

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG accueille Newcastle pour son dernier match de phase de ligue de la Ligue des champions. Et l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Placé dans le top 8 depuis le début de la campagne 2025-2026, le PSG espère toujours y figurer à l’issue de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Après son match nul face à l’Athletic Bilbao (0-0) et la défaite contre le Sporting CP (2-1), le tenant du titre voit sa place être menacée pour une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition.

L’arbitre de la demi-finale aller face à Arsenal

Et ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG (6e, 13 pts) accueille Newcastle (7e, 13 pts), qui bataille aussi pour une place dans le top 8. Et ce lundi, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre à enjeu. Le Slovène Slavko Vinčić sera l’arbitre principal de ce match. Il sera accompagné par Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič. David Šmajc sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Christian Dingert et Sascha Stegemann.

Par le passé, Slavko Vinčić avait déjà arbitré à trois reprises les Rouge & Bleu pour deux victoires, dont la demi-finale aller face à Arsenal la saison passée, et une défaite : PSG / AC Milan (3-0, phase de groupes 2023/2024), Arsenal / PSG (2-0, phase de groupes 2024/2025), Arsenal / PSG (0-1, demi-finale aller 2024-2025). Cette saison, l’arbitre de 46 ans a dirigé cinq matches de Ligue des champions pour 9 cartons jaunes et 1 carton rouge distribués ainsi qu’un penalty sifflé. Il avait notamment arbitré les rencontres Real Madrid / Juventus (1-0), Chelsea / FC Barcelone (3-0) ou plus récemment OM / Liverpool (0-3).