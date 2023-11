PSG / Newcastle : Les chiffres accablants des Parisiens

Le PSG a évité le pire face à Newcastle grâce à un penalty accordé et transformé dans les dernières secondes. Cependant, tout au long du match, les Parisiens ont peiné à trouver la faille et les décalages. Une physionomie de match bien trop stéréotypé, à l’image de chiffres accablants au moment de faire le bilan de la rencontre.

Ce qui a longtemps été redouté depuis l’arrivée de Luis Enrique au PSG, l’identité de jeu stéréotypé du technicien espagnol, a parfaitement été imagé ce mardi soir au Parc des Princes face à Newcastle. Dans son antre, le Paris Saint-Germain est apparu souvent en manque d’idée. Avec une possession de balle largement en leur faveur tout au long de la rencontre, Kylian Mbappé et ses coéquipiers affichent au final un bilan statistique à deux visages. Avec 72% de possession de balle, les Rouge & Bleu comptent face aux Magpies un taux d’expected goals de 4,54, pour un total de 31 tirs dont 7 cadrés. La première lecture de ces chiffres peut faire penser à un PSG conquérant et ultra dominateur. Cependant, la limite de cette lecture est bien le match en lui-même. En effet, ces chiffres, qui peuvent paraître flatteurs pour les Parisiens dans un premier temps, deviennent vite problématique au moment de voir les occasions dont ont bénéficié les offensifs du club de la capital. C’est à ce moment que la statistique d’expected goals entrent en jeu, et peut-être mise en relief. Dans un football fiction dans lequel la finition serait au rendez-vous, le PSG aurait pu (du ?) prendre les trois points et la qualification immédiate pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Dans le détails, les hommes de Luis Enrique, concernant les 31 tirs, n’ont pas cadrés à 14 reprises, et on vu leurs tirs bloqués à 10 reprises. Dans ce même domaine, il est également intéressant de souligner que près de 50% des frappes du PSG sont depuis l’extérieur de la surface de réparation. Un taux qui illustre aussi la densité et solidité du bloc de Newcastle, et toutes les difficultés parisiennes à trouver la faille. Du côté de Newcastle, le club de Premier League affiche un taux de buts évités de 2,56. Un chiffre qui met en valeur le travail de Nick Pope et sa défense face aux buts qui, statistiquement, étaient censés être encaissés.

Pour clôturer l’illustration statistique de la physionomie du match, le nombre de dégagements effectués de part et d’autre est on ne peut plus parlant : 5 pour le PSG ; 38 pour Newcastle. Sur le peu de fois où les joueurs d’Eddie Howe ont fait preuve de velléités offensives, le Paris Saint-Germain n’a pas su répondre avec la solidité nécessaire au haut niveau, à l’image du slalom de Tino Livramento qui amène l’ouverture du score des Magpies, pour lequel le latéral anglais n’a guère été gêné par des Parisiens trop timides sur le coup. En effet, malgré la motivation qui devait habiter les joueurs de Luis Enrique pour ce match, les duels étaient en faveur du club du nord de l’Angleterre. Dans les airs, les joueurs du PSG se sont imposés à 4 reprises, quand leurs adversaires comptent 7 duels aériens remportés. Pour le reste des duels, les Rouge & Bleu en ont remporté 40, quand Newcastle en a remporté 49. A domicile, dans un match aussi important, il est difficile de voir un Paris Saint-Germain dominé dans les duels à ce point. Conjugué au manque d’idée pour trouver la faille et les décalages, ce chiffre sur les duels vient confirmer un rendez-vous manqué par les Parisiens. Les faits auraient été les mêmes si le PSG avait fait preuve de réalisme, cependant, l’analyse et la lecture de ces chiffres auraient pu être différentes.

On rappel que la lecture de ces chiffres n’est pas suffisantes à une analyse exhaustive de la rencontre. Toutefois, les statistiques entrent en compte au moment de faire une photographie plus large du match.

