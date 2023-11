PSG / Newcastle : Les choix de Luis Enrique interrogent

Hier soir, lors du match nul entre le PSG et Newcastle (1-1), Luis Enrique a apporté quelques surprises dans son onze de départ. Des choix qui interrogent.

Le PSG affrontait Newcastle hier dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Avec un succès, les Parisiens se rapprochaient de la qualification en huitièmes de finale. Alors que Dortmund a battu l’AC Milan, ce qui permettait au PSG de se qualifier en l’emportant, les Parisiens ont dû se contenter du nul, arraché à la 98e minute sur un penalty de Kylian Mbappé. Contre une équipe anglaise bien regroupée en défense, le club de la capitale a multiplié les tirs, 31, mais n’en a cadré que 7. Le manque de finition a été problématique pour le PSG. Les choix de Luis Enrique dans sa composition d’équipe ont aussi été questionnés.

Des remplaçants pas à la hauteur

Alors que l’on annonçait une composition proche de celle qui a battu Monaco, avec Randal Kolo Muani à la place de Gonçalo Ramos, le technicien du PSG a décidé de faire plusieurs autres changements. Performant au poste de latéral gauche, qui n’est pas le sien, Nordi Mukiele a retrouvé le banc. Il a laissé sa place à Lucas Hernandez, qui avait été bon dans l’axe contre les Monégasques. Danilo Pereira a ainsi pris la place de l’international français en charnière centrale au côté de Milan Skriniar. Le Parisien indique que le retour de l’international portugais interroge. Éloigné des terrains depuis un mois « son retour comme titulaire au cœur de la défense pour un rendez-vous de cette intensité a été une surprise, même pour lui qui n’avait pas été averti en amont. » En manque de rythme, le Portugais n’a pas pris le bouillon, mais il n’a, comme les nouveaux titulaires du jour, pas vraiment convaincu que le choix de son coach était le bon, avance le quotidien francilien. Lee Kang-In a lui été préféré à Vitinha, performant contre Monaco. Le Sud-Coréen n’a pas été en réussite en dépit de sa bonne volonté et de l’énergie déployée. « Depuis son arrivée à Paris, le coach espagnol répète haut et fort qu’il souhaite impliquer la totalité de son groupe dans son projet de jeu. Une philosophie qui se traduit par une volonté claire et nette de ne pas faire de distinguo entre les titulaires ou les remplaçants. » Il aime par-dessus tout les challenger au quotidien au Campus PSG dans le but de voir leur meilleure version en condition de match. Une façon pour lui de créer de la compétition, de la rivalité à l’intérieur même de son effectif, conclut Le Parisien.